Захищати Саміт миру у Швейцарії будуть 4 тисячі військових
Сьогодні, 12:21
Захищати Саміт миру щодо України у швейцарському місті Бюргеншток будуть до 4 тисяч військових.
Про це повідомляє Swissinfo.
Підготовку вже почали— на гірському курорті облаштовують пункти, посилюють охорону міста і повітряного простору над усім кантоном Нідвальден.
Глобальний саміт миру відбудеться 15 і 16 червня. Україні свою участь підтвердили 107 країн і міжнародних організацій. Китаю і росії не буде. Угорщина теж під питанням. Від США будуть віцепрезидент Каміла Гарріс і радник з нацбезпеки Джейк Салліван.
Секретар РНБО Олександр Литвиненко казав, що задача Саміту — сформувати справедливі умови для подальших мирних переговорів з росією, а також продемонструвати всім, що в сучасному світі не можна досягати цілей війною.
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Про це повідомляє Swissinfo.
Підготовку вже почали— на гірському курорті облаштовують пункти, посилюють охорону міста і повітряного простору над усім кантоном Нідвальден.
Глобальний саміт миру відбудеться 15 і 16 червня. Україні свою участь підтвердили 107 країн і міжнародних організацій. Китаю і росії не буде. Угорщина теж під питанням. Від США будуть віцепрезидент Каміла Гарріс і радник з нацбезпеки Джейк Салліван.
Секретар РНБО Олександр Литвиненко казав, що задача Саміту — сформувати справедливі умови для подальших мирних переговорів з росією, а також продемонструвати всім, що в сучасному світі не можна досягати цілей війною.
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