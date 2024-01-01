Захищати Саміт миру у Швейцарії будуть 4 тисячі військових





Про це повідомляє



Підготовку вже почали— на гірському курорті облаштовують пункти, посилюють охорону міста і повітряного простору над усім кантоном Нідвальден.







Глобальний саміт миру відбудеться 15 і 16 червня. Україні свою участь підтвердили 107 країн і міжнародних організацій. Китаю і росії не буде. Угорщина теж під питанням. Від США будуть віцепрезидент Каміла Гарріс і радник з нацбезпеки Джейк Салліван.



Секретар РНБО Олександр Литвиненко казав, що задача Саміту — сформувати справедливі умови для подальших мирних переговорів з росією, а також продемонструвати всім, що в сучасному світі не можна досягати цілей війною.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищати Саміт миру щодо України у швейцарському місті Бюргеншток будуть до 4 тисяч військових.Про це повідомляє Swissinfo Підготовку вже почали— на гірському курорті облаштовують пункти, посилюють охорону міста і повітряного простору над усім кантоном Нідвальден.Глобальний саміт миру відбудеться 15 і 16 червня. Україні свою участь підтвердили 107 країн і міжнародних організацій. Китаю і росії не буде. Угорщина теж під питанням.віцепрезиденті радник з нацбезпекиСекретар РНБОказав, що задача Саміту — сформувати справедливі умови для подальших мирних переговорів з росією, а також продемонструвати всім, що в сучасному світі не можна досягати цілей війною.

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