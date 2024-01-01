ЗСУ почали бити «Хаймарсами» по території росії

бити американською зброєю по території російської федерації.



Про це у телеграмі повідомив Український інформаційний центр.



OSINT-спільнота поширює фото і відео з Бєлгородської області, на яких видно одну згорілу і кілька пошкоджених ЗРК С-400 «Тріумф». Ймовірно, по них вдарили M142 HIMARS.



Forbes ще 1 червня писав, що Сили оборони почали обстрілювати американською зброєю військові цілі росіян на Бєлгородщині майже одразу після дозволу США.



Уночі 31 травня HIMARS вперше атакували територію рф.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України почалипо території російської федерації.Про це у телеграмі повідомив Український інформаційний центр.OSINT-спільнота поширює фото і відео з Бєлгородської області, на яких видно одну згорілу і кілька пошкоджених ЗРК С-400 «Тріумф». Ймовірно, по них вдарили M142 HIMARS.Forbes ще 1 червня писав, що Сили оборони почали обстрілювати американською зброєю військові цілі росіян на Бєлгородщині майже одразу після дозволу США.Уночі 31 травня HIMARS вперше атакували територію рф.

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