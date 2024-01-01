ЗСУ почали бити «Хаймарсами» по території росії

ЗСУ почали бити «Хаймарсами» по території росії
Збройні сили України почали бити американською зброєю по території російської федерації.

Про це у телеграмі повідомив Український інформаційний центр.

OSINT-спільнота поширює фото і відео з Бєлгородської області, на яких видно одну згорілу і кілька пошкоджених ЗРК С-400 «Тріумф». Ймовірно, по них вдарили M142 HIMARS.

Forbes ще 1 червня писав, що Сили оборони почали обстрілювати американською зброєю військові цілі росіян на Бєлгородщині майже одразу після дозволу США.

Уночі 31 травня HIMARS вперше атакували територію рф.


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Теги: війна, росія
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