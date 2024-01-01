ЗСУ почали бити «Хаймарсами» по території росії
Сьогодні, 18:20
Збройні сили України почали бити американською зброєю по території російської федерації.
Про це у телеграмі повідомив Український інформаційний центр.
OSINT-спільнота поширює фото і відео з Бєлгородської області, на яких видно одну згорілу і кілька пошкоджених ЗРК С-400 «Тріумф». Ймовірно, по них вдарили M142 HIMARS.
Forbes ще 1 червня писав, що Сили оборони почали обстрілювати американською зброєю військові цілі росіян на Бєлгородщині майже одразу після дозволу США.
Уночі 31 травня HIMARS вперше атакували територію рф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Український інформаційний центр.
OSINT-спільнота поширює фото і відео з Бєлгородської області, на яких видно одну згорілу і кілька пошкоджених ЗРК С-400 «Тріумф». Ймовірно, по них вдарили M142 HIMARS.
Forbes ще 1 червня писав, що Сили оборони почали обстрілювати американською зброєю військові цілі росіян на Бєлгородщині майже одразу після дозволу США.
Уночі 31 травня HIMARS вперше атакували територію рф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ почали бити «Хаймарсами» по території росії
Сьогодні, 18:20
В Україні акцизну марку на алкоголі замінять на цифрову
Сьогодні, 17:59
На війні поліг Герой Володимир Петрук із Волині
Сьогодні, 17:37
Довів сина до самогубства: суд взяв під варту волинянина
Сьогодні, 17:32
Волинські нацгвардійці відзначають ювілей військової частини
Сьогодні, 17:16