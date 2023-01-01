В Україні перевірятимуть акциз через «Дію»





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Закон дасть можливість відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача. А також дозволить контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари.



Електронна система обігу підакцизних товарів повинна забезпечити електронну взаємодію між державними органами та субʼєктами господарювання (підприємцями чи організаціями).



Кожен українець зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.



Віцепремʼєр Михайло Федоров називав новий закон «топовим антикорупційним проєктом», завдяки якому Україна «не втрачатиме мільярди через тіньовий ринок алкоголю та тютюну. Ці гроші підуть на оборону».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8287. Він передбачає запровадження електронної марки акцизного податку з 1 січня 2026 року.Про це повідомляє Бабель , посилаючись на картку законопроєкту.Закон дасть можливість відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача. А також дозволить контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари.Електронна система обігу підакцизних товарів повинна забезпечити електронну взаємодію між державними органами та субʼєктами господарювання (підприємцями чи організаціями).Кожен українець зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.Віцепремʼєр Михайло Федоров називав новий закон «топовим антикорупційним проєктом», завдяки якому Україна «не втрачатиме мільярди через тіньовий ринок алкоголю та тютюну. Ці гроші підуть на оборону».

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