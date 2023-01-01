Волинські студенти створили баггі для ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО

Студенти ЛНТУ спільно із науковими наставниками створили автомобіль «Баггі-ПАТРУЛЬ», який уже невдовзі передадуть на потреби ЗСУ.Робота виконана в рамках функціонування студентського конструкторсько-технічного бюро «Проектування транспорту та обладнання» факультету транспорту та механічної інженерії, - йдеться на сайті університету.У секції «Автомобілі» (керівник: к.т.н., доцент Олег Сітовський) розробку створювали студенти-автомобілісти: Юрій Губарик, Вадим Каченюк, Дмитро Голярчук, Микола Олійник, Володимир Дембіцький та Михайло Дембіцький. Консультанти: ст. лаборанти Валерій Капітанюк та Микола Слатов.Команда розробила концепцію та проєкт автомобіля «Баггі-ПАТРУЛЬ». Вони виготовили заготовки, зварили, пофарбували та зібрали авто і реалізували проєкт у металі. Загалом робота студентів тривала пів року. Наразі автомобіль проходить ходові випробування і після допрацювання усіх деталей буде переданий на потреби військових.Особливістю такого автомобіля, кажуть розробники, є хороша динаміка, керованість, стійкість і прохідність. Це досить перспективний засіб для патрулювання територій.Водночас для студентів подібна робота – це спосіб набути практичних навичок як з проєктування, виготовлення авто, так і з ремонту та відновлення вузлів та агрегатів, що суттєво підвищує рівень підготовки здобувачів вищої освіти. Для наших збройних сил – це можливість використовувати відносно не дорогий, утім максимально динамічний і зручний засіб для виконання низки завдань у військових умовах.