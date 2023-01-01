Rheinmetall невдовзі доставить в Україну новітні системи ППО Skynex





Про це пише



Системи Skynex планують встановити на нові військові вантажівки Rheinmetall HX 8x8.



Розробник стверджує, що Skynex може збивати безпілотники та крилаті ракети. Вона веде постійний вогонь 35-мм боєприпасами.



У квітні 2023 року дві системи ППО Skynex заступили на бойове чергування в Україні.



Премʼєр Денис Шмигаль зазначив, що це ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує росія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німецький оборонний концерн Rheinmetall за кілька місяців передасть Україні два зенітні гарматні комплекси ближньої дії Skynex.Про це пише Бабель, посилаючись на пресслужбу компанії.Системи Skynex планують встановити на нові військові вантажівки Rheinmetall HX 8x8.Розробник стверджує, що Skynex може збивати безпілотники та крилаті ракети. Вона веде постійний вогонь 35-мм боєприпасами.У квітні 2023 року дві системи ППО Skynex заступили на бойове чергування в Україні.Премʼєр Денис Шмигаль зазначив, що це ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує росія.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію