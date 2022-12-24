На Волині під час святкування Дня селища зібрали понад 100 тисяч для ЗСУ. ВІДЕО

З нагоди Дня селища Ратне в місцевому Парку культури та відпочинку відбувся благодійний захід «Ми – разом, ми - єдині» на підтримку Збройних Сил України, захисників, мужніх воїнів, які захищають нашу державу від російського агресора.Про це повідомили на сайті громади.Розпочалась програма з благодійного етнографічного ярмарку «Все – для перемоги!», на якій жителі та гості почастувалися різноманітними традиційними українськими стравами: червоним борщем, рибною юшкою, картоплею «по-ратнівськи», козацьким кулішем, варениками та млинцями, салом, шкварками, пампушками, пирогами на іншими смачними стравами, що приготували працівники філій КЗ «Центр культурних послуг». Також працівники Ратнівського ліцею №1 та Ратнівського ліцею № 2 ім. М. Заліпи Ратнівської селищної ради пригощали різними солодощами та напоями. А Ратнівська публічна бібліотека-філія зачарувала своєю виставкою декоративно-ужиткового мистецтва «Спадок нації», де можна було зробити світлини та приміряти одяг козака та козачки, придбати ляльки-мотанки, ангелів перемоги тощо, що виготовили працівники бібліотеки-філії.Також для усіх діяла красива тематична фотозона від працівників Ратнівського ЦДЮТ. Крім того, неабияку увагу привертала благодійна патріотична фотозона від Наталії Мельничук.А ще для відвідувачів працювали різні локації місцевих та приїжджих крафтярів, прикрас для волосся ручної роботи від Світлани Антонюк з с. Прохід, меду від пасічниказ с. Сільця-Млинівські та багато інших.Благодійний концерт «Хай пісня миру лине над краєм» був присвячений славним воїнам – нашій гордості, взірцеві мужності, свідомості й самопожертви. Тим, кому довіряємо найдорожче, найсвітліше – мир! Працівники та аматори Центру культури та дозвілля за допомогою своєї «зброї» - слова та пісні не залишили байдужим жодного глядача, зуміли доторкнутися до душі та серця усіх присутніх.Опісля концерту для усіх проводилась благодійна безпрограшна лотерея «У лотереї вигравай – ЗСУ допомагай!», яку організовано за благодійні подарунки місцевих підприємців, фермерів, нотаріусів та інших установ і організацій.У селищній раді також подякували усім спонсорам лотереї, адже цьогоріч спонсорської допомоги виявилось більше, ніж розкуплених лотерейних білетів. Тому частина подарунків розігруватиметься на найближчому благодійному заході.У рамках благодійної програми проводився збір коштів для ЗСУ. Кожен мав можливість висловити свою активну громадянську позицію та долучитися до благодійного збору. Віримо, що підтримуючи українських бійців, ми вселяємо віру та робимо свій внесок для наближення миру та перемоги.Отже, за цей день спільними зусиллями ратнівчани зібрали 107 205 гривень.