Захисники знищили ще 460 загарбників, вертоліт і 16 БпЛА ворога

Захисники знищили ще 460 загарбників, вертоліт і 16 БпЛА ворога
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 26 липня.

Отже, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 243680 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4177 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8136 (+5) од,
- артилерійських систем – 4727 (+22) од,
- РСЗВ – 698 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 457 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3993 (+16),
- крилаті ракети ‒ 1307 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7211 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 708 (+5).

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