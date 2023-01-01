Захисники знищили ще 460 загарбників, вертоліт і 16 БпЛА ворога





Отже, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 243680 (+460) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 4177 (+3) од,

- бойових броньованих машин ‒ 8136 (+5) од,

- артилерійських систем – 4727 (+22) од,

- РСЗВ – 698 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 457 (+3) од,

- літаків – 315 (+0) од,

- гелікоптерів – 311 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3993 (+16),

- крилаті ракети ‒ 1307 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 7211 (+17) од,

- спеціальна техніка ‒ 708 (+5).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 26 липня.Отже, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 243680 (+460) осіб ліквідовано,- танків ‒ 4177 (+3) од,- бойових броньованих машин ‒ 8136 (+5) од,- артилерійських систем – 4727 (+22) од,- РСЗВ – 698 (+0) од,- засоби ППО ‒ 457 (+3) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 311 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3993 (+16),- крилаті ракети ‒ 1307 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 7211 (+17) од,- спеціальна техніка ‒ 708 (+5).

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