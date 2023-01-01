Стало відомо про загибель Героя з Волині, сьогодні його поховають у рідному селі

Царука Володимира Володимировича, 1978 року народження.



Про це



Кортеж із тілом загиблого воїна сьогодні, 26 липня, зустріли мешканці громади.



«Вже назавжди спочити вічним сном у рідне село Хотешів повернувся хоробрий воїн – Царук Володимир Володимирович. Жителі громади зустріли свого Захисника на колінах, зі сльозами в очах, з патріотичною символікою, квітами та живим коридором Слави», - йдеться в дописі.



Прощальна панахида відбудеться об 11:00 в храмі села Хотешів.



Поховають воїна на місцевому кладовищі.



Закликають всіх людей віддати шану Захиснику.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обірвалося життя ще одного воїна України, захисника із села Хотешів –, 1978 року народження.Про це повідомляє Камінь-Каширська громада.Кортеж із тілом загиблого воїна сьогодні, 26 липня, зустріли мешканці громади.«Вже назавжди спочити вічним сном у рідне село Хотешів повернувся хоробрий воїн – Царук Володимир Володимирович. Жителі громади зустріли свого Захисника на колінах, зі сльозами в очах, з патріотичною символікою, квітами та живим коридором Слави», - йдеться в дописі.Прощальна панахида відбудеться об 11:00 в храмі села Хотешів.Поховають воїна на місцевому кладовищі.Закликають всіх людей віддати шану Захиснику.

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