На Волині відновлять автобусний маршрут, який не курсував півтора року





Про це розповів Віталій Франчук.



Заступник голови Торчинської громади зазначив, що попередній перевізник – ФОП Яницька Віра Степанівна – не виконував своїх зобов'язань та не здійснював рейси з лютого 2022 року. Нового перевізника, який би обслуговував маршрут № 188, в області не могли знайти півтора року.



"Ніхто не хотів їздив по цьому маршруту. Яницька Віра з початком війни відмовилася від перевезень і виїхала за кордон", – зазначив Віталій Франчук.



Новим перевізником, каже посадовець, став ФОП Новак Микола Борисович. Скільки коштуватиме проїзд на маршруті Луцьк – Кошів наразі невідомо. Раніше вартість проїзду з обласного центру в кінцевий пункт становила 75 гривень.



Як курсуватиме автобус



Автобус № 188 курсуватиме з Луцька через Торчин, Білосток, Горзвин, Садів до Кошева. Із Луцька на Кошів вирушатиме щоденно о 06:15, 13:45 та 17:30, у зворотньому напрямку – о 07:45, 15:45 та 19:00.



"Відновлення даного маршруту є важливим не лише для жителів Кошева та прилеглих сіл, але й для учнів, які доїжджатимуть до навчального закладу у село Садів", – повідомили в пресслужбі Торчинської громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині з 1 серпня відновлюють автобусний маршрут № 188 "Луцьк – Кошів". Перевізник виконуватиме три рейси на день.Про це розповів Суспільному заступник голови Торчинської громади з питань діяльності виконавчих органів владиЗаступник голови Торчинської громади зазначив, що попередній перевізник – ФОП– не виконував своїх зобов'язань та не здійснював рейси з лютого 2022 року. Нового перевізника, який би обслуговував маршрут № 188, в області не могли знайти півтора року."Ніхто не хотів їздив по цьому маршруту. Яницька Віра з початком війни відмовилася від перевезень і виїхала за кордон", – зазначив Віталій Франчук.Новим перевізником, каже посадовець, став ФОПСкільки коштуватиме проїзд на маршруті Луцьк – Кошів наразі невідомо. Раніше вартість проїзду з обласного центру в кінцевий пункт становила 75 гривень.Автобус № 188 курсуватиме з Луцька через Торчин, Білосток, Горзвин, Садів до Кошева. Із Луцька на Кошів вирушатиме щоденно о 06:15, 13:45 та 17:30, у зворотньому напрямку – о 07:45, 15:45 та 19:00."Відновлення даного маршруту є важливим не лише для жителів Кошева та прилеглих сіл, але й для учнів, які доїжджатимуть до навчального закладу у село Садів", – повідомили в пресслужбі Торчинської громади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію