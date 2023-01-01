За тиждень на Волині від кору щепили майже 1 400 дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
За перший тиждень загальнонаціональної кампанії з "наздоганяючої вакцинації" на Волині щепили проти кору 1 338 дітей. Щеплення роблять для попередження спалаху кору, особливо серед дітей, які восени повернуться до навчання.
Про це розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.
Цього року, з її слів, в області зареєстрували два випадки захворювання на кір – це 16-річний підліток та 42-річний чоловік. Нині цільовою групою з вакцинації є діти від двох до 17 років.
"Хвороба підступна, може давати серйозні складні ускладнення. Вакцини більше 8-ми тисяч є в кожному закладі охорони здоров’я, який надає допомогу на сьогодні. І більше 10 тисяч є нашій базі обласній спеціального медичного постачання", – сказала Людмила Рожко.
Як вакцинують дітей у Луцькій громаді
З початком повномасштабної війни рівень вакцинації в Луцькій міській дитячій поліклініці знизився, а ймовірний ризик захворіти на інфекційні хвороби, серед яких і кір – зріс. Про це Суспільному розповіла директорка медзакладу Оксана Лєщинська. З її слів, дев'ятеро з десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим на кір, можуть інфікуватися.
За перший тиждень загальнонаціональної кампанії з "наздоганяючої вакцинації" на Волині щепили проти кору 1 338 дітей. Щеплення роблять для попередження спалаху кору, особливо серед дітей, які восени повернуться до навчання, – розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.
Цього року, з її слів, в області зареєстрували два випадки захворювання на кір – це 16-річний підліток та 42-річний чоловік. Нині цільовою групою з вакцинації є діти від двох до 17 років.
Вакцинація проти кору: за тиждень на Волині щепили майже 1 200 дітей
Фото: Суспільне Луцьк
"Хвороба підступна, може давати серйозні складні ускладнення. Вакцини більше 8-ми тисяч є в кожному закладі охорони здоров’я, який надає допомогу на сьогодні. І більше 10 тисяч є нашій базі обласній спеціального медичного постачання", – сказала Людмила Рожко.
Як вакцинують дітей у Луцькій громаді
З початком повномасштабної війни рівень вакцинації в Луцькій міській дитячій поліклініці знизився, а ймовірний ризик захворіти на інфекційні хвороби, серед яких і кір – зріс. Про це Суспільному розповіла директорка медзакладу Оксана Лєщинська. З її слів, дев'ятеро з десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим на кір, можуть інфікуватися.
Календар профілактичних щеплень
Календар профілактичних щеплень. Фото: Суспільне Луцьк
"В нас був спалах в 2017 році. Ми маємо захистити наших дітей, захистити оточуючих і надати безпечне інфекційне середовище не тільки лучанам, а й тим людям, які в нас тимчасово проживають", – каже керівниця поліклініки.
Вакцинувати однорічну доньку Єлизавету у міській поліклініці вирішив лучанин Олександр Павлів із дружиною."Собі робили і дітям робимо. Для того, щоб захистити дитину", – сказав чоловік.
Перед щепленням дитину оглянув педіатр Андрій Василюк. З його слів, вперше дитину вакцинують, коли їй виповнюється рік, надалі – у шість років. "Проводимо ми дворазово, цього вистачає, як доведено і досліджено, на все життя. Це є комплексна вакцина, це є кір, краснуха, паротит", – говорить лікар.
Невакцинованих проти кору дітей на Волині наразі є майже 9 тисяч, – зазначила заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко. Вакцинальна кампанія проти кору в регіоні триватиме до 1 вересня. З її слів, мобільні бригади будуть працювати за потреби, пунктів щеплення в області достатньо.
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Про це розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.
Цього року, з її слів, в області зареєстрували два випадки захворювання на кір – це 16-річний підліток та 42-річний чоловік. Нині цільовою групою з вакцинації є діти від двох до 17 років.
"Хвороба підступна, може давати серйозні складні ускладнення. Вакцини більше 8-ми тисяч є в кожному закладі охорони здоров’я, який надає допомогу на сьогодні. І більше 10 тисяч є нашій базі обласній спеціального медичного постачання", – сказала Людмила Рожко.
Як вакцинують дітей у Луцькій громаді
З початком повномасштабної війни рівень вакцинації в Луцькій міській дитячій поліклініці знизився, а ймовірний ризик захворіти на інфекційні хвороби, серед яких і кір – зріс. Про це Суспільному розповіла директорка медзакладу Оксана Лєщинська. З її слів, дев'ятеро з десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим на кір, можуть інфікуватися.
За перший тиждень загальнонаціональної кампанії з "наздоганяючої вакцинації" на Волині щепили проти кору 1 338 дітей. Щеплення роблять для попередження спалаху кору, особливо серед дітей, які восени повернуться до навчання, – розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.
Цього року, з її слів, в області зареєстрували два випадки захворювання на кір – це 16-річний підліток та 42-річний чоловік. Нині цільовою групою з вакцинації є діти від двох до 17 років.
Вакцинація проти кору: за тиждень на Волині щепили майже 1 200 дітей
Фото: Суспільне Луцьк
"Хвороба підступна, може давати серйозні складні ускладнення. Вакцини більше 8-ми тисяч є в кожному закладі охорони здоров’я, який надає допомогу на сьогодні. І більше 10 тисяч є нашій базі обласній спеціального медичного постачання", – сказала Людмила Рожко.
Як вакцинують дітей у Луцькій громаді
З початком повномасштабної війни рівень вакцинації в Луцькій міській дитячій поліклініці знизився, а ймовірний ризик захворіти на інфекційні хвороби, серед яких і кір – зріс. Про це Суспільному розповіла директорка медзакладу Оксана Лєщинська. З її слів, дев'ятеро з десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим на кір, можуть інфікуватися.
Календар профілактичних щеплень
Календар профілактичних щеплень. Фото: Суспільне Луцьк
"В нас був спалах в 2017 році. Ми маємо захистити наших дітей, захистити оточуючих і надати безпечне інфекційне середовище не тільки лучанам, а й тим людям, які в нас тимчасово проживають", – каже керівниця поліклініки.
Вакцинувати однорічну доньку Єлизавету у міській поліклініці вирішив лучанин Олександр Павлів із дружиною."Собі робили і дітям робимо. Для того, щоб захистити дитину", – сказав чоловік.
Перед щепленням дитину оглянув педіатр Андрій Василюк. З його слів, вперше дитину вакцинують, коли їй виповнюється рік, надалі – у шість років. "Проводимо ми дворазово, цього вистачає, як доведено і досліджено, на все життя. Це є комплексна вакцина, це є кір, краснуха, паротит", – говорить лікар.
Невакцинованих проти кору дітей на Волині наразі є майже 9 тисяч, – зазначила заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко. Вакцинальна кампанія проти кору в регіоні триватиме до 1 вересня. З її слів, мобільні бригади будуть працювати за потреби, пунктів щеплення в області достатньо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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