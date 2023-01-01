За тиждень на Волині від кору щепили майже 1 400 дітей. ВІДЕО





Про це розповіла Людмила Рожко.



Цього року, з її слів, в області зареєстрували два випадки захворювання на кір – це 16-річний підліток та 42-річний чоловік. Нині цільовою групою з вакцинації є діти від двох до 17 років.



"Хвороба підступна, може давати серйозні складні ускладнення. Вакцини більше 8-ми тисяч є в кожному закладі охорони здоров’я, який надає допомогу на сьогодні. І більше 10 тисяч є нашій базі обласній спеціального медичного постачання", – сказала Людмила Рожко.



Як вакцинують дітей у Луцькій громаді



З початком повномасштабної війни рівень вакцинації в Луцькій міській дитячій поліклініці знизився, а ймовірний ризик захворіти на інфекційні хвороби, серед яких і кір – зріс. Про це Суспільному розповіла директорка медзакладу Оксана Лєщинська. З її слів, дев'ятеро з десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим на кір, можуть інфікуватися.





За перший тиждень загальнонаціональної кампанії з "наздоганяючої вакцинації" на Волині щепили проти кору 1 338 дітей. Щеплення роблять для попередження спалаху кору, особливо серед дітей, які восени повернуться до навчання, – розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.



Цього року, з її слів, в області зареєстрували два випадки захворювання на кір – це 16-річний підліток та 42-річний чоловік. Нині цільовою групою з вакцинації є діти від двох до 17 років.



Вакцинація проти кору: за тиждень на Волині щепили майже 1 200 дітей

Фото: Суспільне Луцьк

"Хвороба підступна, може давати серйозні складні ускладнення. Вакцини більше 8-ми тисяч є в кожному закладі охорони здоров’я, який надає допомогу на сьогодні. І більше 10 тисяч є нашій базі обласній спеціального медичного постачання", – сказала Людмила Рожко.



Як вакцинують дітей у Луцькій громаді

З початком повномасштабної війни рівень вакцинації в Луцькій міській дитячій поліклініці знизився, а ймовірний ризик захворіти на інфекційні хвороби, серед яких і кір – зріс. Про це Суспільному розповіла директорка медзакладу Оксана Лєщинська. З її слів, дев'ятеро з десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим на кір, можуть інфікуватися.



Календар профілактичних щеплень

Календар профілактичних щеплень. Фото: Суспільне Луцьк

"В нас був спалах в 2017 році. Ми маємо захистити наших дітей, захистити оточуючих і надати безпечне інфекційне середовище не тільки лучанам, а й тим людям, які в нас тимчасово проживають", – каже керівниця поліклініки.



Вакцинувати однорічну доньку Єлизавету у міській поліклініці вирішив лучанин Олександр Павлів із дружиною."Собі робили і дітям робимо. Для того, щоб захистити дитину", – сказав чоловік.



Перед щепленням дитину оглянув педіатр Андрій Василюк. З його слів, вперше дитину вакцинують, коли їй виповнюється рік, надалі – у шість років. "Проводимо ми дворазово, цього вистачає, як доведено і досліджено, на все життя. Це є комплексна вакцина, це є кір, краснуха, паротит", – говорить лікар.



Невакцинованих проти кору дітей на Волині наразі є майже 9 тисяч, – зазначила заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко. Вакцинальна кампанія проти кору в регіоні триватиме до 1 вересня. З її слів, мобільні бригади будуть працювати за потреби, пунктів щеплення в області достатньо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За перший тиждень загальнонаціональної кампанії з "наздоганяючої вакцинації" на Волині щепили проти кору 1 338 дітей. Щеплення роблять для попередження спалаху кору, особливо серед дітей, які восени повернуться до навчання.Про це розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління охорони здоров’яЦього року, з її слів, в області зареєстрували два випадки захворювання на кір – це 16-річний підліток та 42-річний чоловік. Нині цільовою групою з вакцинації є діти від двох до 17 років."Хвороба підступна, може давати серйозні складні ускладнення. Вакцини більше 8-ми тисяч є в кожному закладі охорони здоров’я, який надає допомогу на сьогодні. І більше 10 тисяч є нашій базі обласній спеціального медичного постачання", – сказала Людмила Рожко.З початком повномасштабної війни рівень вакцинації в Луцькій міській дитячій поліклініці знизився, а ймовірний ризик захворіти на інфекційні хвороби, серед яких і кір – зріс. Про це Суспільному розповіла директорка медзакладу Оксана Лєщинська. З її слів, дев'ятеро з десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим на кір, можуть інфікуватися.За перший тиждень загальнонаціональної кампанії з "наздоганяючої вакцинації" на Волині щепили проти кору 1 338 дітей. Щеплення роблять для попередження спалаху кору, особливо серед дітей, які восени повернуться до навчання, – розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.Цього року, з її слів, в області зареєстрували два випадки захворювання на кір – це 16-річний підліток та 42-річний чоловік. Нині цільовою групою з вакцинації є діти від двох до 17 років.Вакцинація проти кору: за тиждень на Волині щепили майже 1 200 дітейФото: Суспільне Луцьк"Хвороба підступна, може давати серйозні складні ускладнення. Вакцини більше 8-ми тисяч є в кожному закладі охорони здоров’я, який надає допомогу на сьогодні. І більше 10 тисяч є нашій базі обласній спеціального медичного постачання", – сказала Людмила Рожко.Як вакцинують дітей у Луцькій громадіЗ початком повномасштабної війни рівень вакцинації в Луцькій міській дитячій поліклініці знизився, а ймовірний ризик захворіти на інфекційні хвороби, серед яких і кір – зріс. Про це Суспільному розповіла директорка медзакладу Оксана Лєщинська. З її слів, дев'ятеро з десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим на кір, можуть інфікуватися.Календар профілактичних щепленьКалендар профілактичних щеплень. Фото: Суспільне Луцьк"В нас був спалах в 2017 році. Ми маємо захистити наших дітей, захистити оточуючих і надати безпечне інфекційне середовище не тільки лучанам, а й тим людям, які в нас тимчасово проживають", – каже керівниця поліклініки.Вакцинувати однорічну доньку Єлизавету у міській поліклініці вирішив лучаниніз дружиною."Собі робили і дітям робимо. Для того, щоб захистити дитину", – сказав чоловік.Перед щепленням дитину оглянув педіатр. З його слів, вперше дитину вакцинують, коли їй виповнюється рік, надалі – у шість років. "Проводимо ми дворазово, цього вистачає, як доведено і досліджено, на все життя. Це є комплексна вакцина, це є кір, краснуха, паротит", – говорить лікар.Невакцинованих проти кору дітей на Волині наразі є майже 9 тисяч, – зазначила заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко. Вакцинальна кампанія проти кору в регіоні триватиме до 1 вересня. З її слів, мобільні бригади будуть працювати за потреби, пунктів щеплення в області достатньо.

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