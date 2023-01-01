Волинська бригада ТрО за 4 місяці вибила росіян з п’яти позицій
Сьогодні, 09:45
Підрозділи Волинської бригади тероборони вже чотири місяці виконують бойові завдання на Лиманському напрямку, де зараз росіяни перейшли в наступ. Ворог застосовує всі наявні засоби вогневого ураження: артилерію всіх найменувань та калібрів, танки, авіацію, ударні безпілотники і, звісно, регулярні піхотні штурми. Однак підрозділи бригади не втратили жодного окопу, а на деяких ділянках пішли вперед і зуміли покращити тактичне положення, вибивши росіян з п’яти позицій.
Про це розповів командир окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ полковник Руслан Ткачук, - повідомляє Military Media Center.
«Моя бригада на 90% складається з добровольців. Це максимально свідомі та вмотивовані люди, які прийшли до війська захищати свій дім, своїх рідних та нашу Україну. І хоча більшість із них військового досвіду не мали, проте бажання нищити ворога допомогло їм швидко опанувати військову справу», — зазначив він.
Волинській бригаді тероборони вдалося витримати перші важкі бої на Донбасі, згуртуватися і стати одною командою. Особовий склад має впевненість у власних силах і знає, що може виконати бойове завдання, яким би важким воно не було.
«У мене немає сумнівів у нашій Перемозі! Та коли це станеться, часу розслаблятися не буде. Маючи такого сусіда, як росія, напоготові ми маємо бути завжди. Однак я впевнений, що Свободу та Незалежність в українців уже не забрати нікому!» — наголосив полковник Руслан Ткачук.
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Про це розповів командир окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ полковник Руслан Ткачук, - повідомляє Military Media Center.
«Моя бригада на 90% складається з добровольців. Це максимально свідомі та вмотивовані люди, які прийшли до війська захищати свій дім, своїх рідних та нашу Україну. І хоча більшість із них військового досвіду не мали, проте бажання нищити ворога допомогло їм швидко опанувати військову справу», — зазначив він.
Волинській бригаді тероборони вдалося витримати перші важкі бої на Донбасі, згуртуватися і стати одною командою. Особовий склад має впевненість у власних силах і знає, що може виконати бойове завдання, яким би важким воно не було.
«У мене немає сумнівів у нашій Перемозі! Та коли це станеться, часу розслаблятися не буде. Маючи такого сусіда, як росія, напоготові ми маємо бути завжди. Однак я впевнений, що Свободу та Незалежність в українців уже не забрати нікому!» — наголосив полковник Руслан Ткачук.
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