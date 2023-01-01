Кинули гранату і залишили записку: оголосили підозру зловмисникам, які підпалили будинок підприємців у Ковелі





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Як розповів заступник начальника Ковельського РУП Андрій Мартинюк, зловмисникам також інкримінують ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.



Нагадаємо, співробітники управління карного розшуку



Співробітники управління карного розшуку ГУНП, кримінальної поліції та слідства Ковельського РУП, відділу кримінального аналізу та інших підрозділів волинської поліції проаналізували значний обсяг інформації та встановили осіб, причетних до злочину. Обоє виявились мешканцями Фастова Київської області.



Учора вдень у Київській області співробітники УКР затримали і третього зловмисника, який може бути причетним до підпалу будинку двома тижнями раніше. Мотиви й детальні обставини злочину встановлюються, тривають подальші слідчі дії.



Усі вони нині перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури, двом особам, які пошкодили майно підприємців у Ковелі напередодні, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Третьому правопорушнику оголосять підозру сьогодні. Далі їм обиратимуть запобіжні заходи – тримання під вартою.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Як розповів заступник начальника Ковельського РУП, зловмисникам також інкримінують ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.Нагадаємо, співробітники управління карного розшуку учора затримали осіб, які скоїли зухвалий підпал будинку підприємців в Ковелі. В ніч на 25 липня вони кинули предмет, схожий на гранату , на подвір’я родини, через що було пошкоджено фасад будинку і паркан. Біля помешкання залишили записку, що це нібито через їхнього родича. Як виявилось, сім’я не мала жодного відношення до вказаної в записці особи.Співробітники управління карного розшуку ГУНП, кримінальної поліції та слідства Ковельського РУП, відділу кримінального аналізу та інших підрозділів волинської поліції проаналізували значний обсяг інформації та встановили осіб, причетних до злочину. Обоє виявились мешканцями Фастова Київської області.Учора вдень у Київській області співробітники УКР затримали і третього зловмисника, який може бути причетним до підпалу будинку двома тижнями раніше. Мотиви й детальні обставини злочину встановлюються, тривають подальші слідчі дії.Усі вони нині перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

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