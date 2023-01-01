Громада на Волині попрощається одразу із двома загиблими Героями

Громада на Волині попрощається одразу із двома загиблими Героями
Сьогодні, 26 липня, очікують прибуття скорботних кортежів із двома загиблими Героями – Ковалем Василем Миколайовичем із села Добре та Дейнекою Сергієм Володимировичем із міста Каменя-Каширського.

Про це повідомили у громаді.

«Закликаємо всіх людей вшанувати світлу пам'ять наших солдатів – Коваля Василя Миколайовича із села Добре та Дейнеки Сергія Володимировича із міста Каменя-Каширського. Просимо зустріти загиблих воїнів з квітами, патріотичною символікою, живим коридором Слави. Низький уклін та вічна пам'ять Героям, які відчайдушно боронили рубежі держави та поклали життя заради її незалежності», - йдеться у дописі.

Про деталі руху траурних кортежів та час будуть повідомляти додатково.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти вбили 20-річного Героя з Волині Василя Коваля.

На Запоріжжі загинув Герой з Волині Сергій Дейнека.

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