Громада на Волині попрощається одразу із двома загиблими Героями
Сьогодні, 10:30
Сьогодні, 26 липня, очікують прибуття скорботних кортежів із двома загиблими Героями – Ковалем Василем Миколайовичем із села Добре та Дейнекою Сергієм Володимировичем із міста Каменя-Каширського.
Про це повідомили у громаді.
«Закликаємо всіх людей вшанувати світлу пам'ять наших солдатів – Коваля Василя Миколайовича із села Добре та Дейнеки Сергія Володимировича із міста Каменя-Каширського. Просимо зустріти загиблих воїнів з квітами, патріотичною символікою, живим коридором Слави. Низький уклін та вічна пам'ять Героям, які відчайдушно боронили рубежі держави та поклали життя заради її незалежності», - йдеться у дописі.
Про деталі руху траурних кортежів та час будуть повідомляти додатково.
Нагадаємо, на Луганщині окупанти вбили 20-річного Героя з Волині Василя Коваля.
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Сергій Дейнека.
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Про це повідомили у громаді.
«Закликаємо всіх людей вшанувати світлу пам'ять наших солдатів – Коваля Василя Миколайовича із села Добре та Дейнеки Сергія Володимировича із міста Каменя-Каширського. Просимо зустріти загиблих воїнів з квітами, патріотичною символікою, живим коридором Слави. Низький уклін та вічна пам'ять Героям, які відчайдушно боронили рубежі держави та поклали життя заради її незалежності», - йдеться у дописі.
Про деталі руху траурних кортежів та час будуть повідомляти додатково.
Нагадаємо, на Луганщині окупанти вбили 20-річного Героя з Волині Василя Коваля.
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Сергій Дейнека.
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