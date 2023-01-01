У Луцьку 22-річний водій зніс паркан. ФОТО
Сьогодні, 10:53
У Луцьку 22-річний водій не дотримався безпечної швидкості та зніс паркан.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 25 липня, близько 21-ї години на вулиці Ківерцівській трапилася дорожньо-транспортна пригода. Патрульні одразу ж вирушили за вказаною адресою.
На місці автопригоди перебував керманич автівки BMW, який і розповів, що під час руху не дотримався безпечної швидкості, дорожньої обстановки та погодних умов. Через це він втратив можливість контролювати рух свого автомобіля та здійснив наїзд на дорожню огорожу.
На водія поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ч. 1 ст. 126 (Відсутність поліса обов’язкового страхування) та за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 25 липня, близько 21-ї години на вулиці Ківерцівській трапилася дорожньо-транспортна пригода. Патрульні одразу ж вирушили за вказаною адресою.
На місці автопригоди перебував керманич автівки BMW, який і розповів, що під час руху не дотримався безпечної швидкості, дорожньої обстановки та погодних умов. Через це він втратив можливість контролювати рух свого автомобіля та здійснив наїзд на дорожню огорожу.
На водія поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ч. 1 ст. 126 (Відсутність поліса обов’язкового страхування) та за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучанина ошукали на 130 тисяч: лишився і без грошей, і без авто
Сьогодні, 11:20
У Луцьку 22-річний водій зніс паркан. ФОТО
Сьогодні, 10:53
Лукашенко намагається використати свій вплив на ПВК «Вагнер» для отримання поступок від Путіна, – ISW
Сьогодні, 10:40
Громада на Волині попрощається одразу із двома загиблими Героями
Сьогодні, 10:30
Медіа