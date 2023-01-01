У Луцьку 22-річний водій зніс паркан. ФОТО

У Луцьку 22-річний водій зніс паркан. ФОТО
У Луцьку 22-річний водій не дотримався безпечної швидкості та зніс паркан.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора, 25 липня, близько 21-ї години на вулиці Ківерцівській трапилася дорожньо-транспортна пригода. Патрульні одразу ж вирушили за вказаною адресою.

На місці автопригоди перебував керманич автівки BMW, який і розповів, що під час руху не дотримався безпечної швидкості, дорожньої обстановки та погодних умов. Через це він втратив можливість контролювати рух свого автомобіля та здійснив наїзд на дорожню огорожу.

На водія поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ч. 1 ст. 126 (Відсутність поліса обов’язкового страхування) та за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд) КУпАП.
У Луцьку 22-річний водій зніс паркан. ФОТО

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Теги: Луцьк, водій, паркан
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