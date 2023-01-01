Виїхав на зустрічну смугу: у ДТП на Волині травмувалися двоє людей





Про це інфорує сектор комунікації поліції Волинської області.



Внаслідок автопригоди травмувалося двоє пасажирів мікроавтобуса, 17-ти та 19-ти років. Вони жителі Львівщини. Їх госпіталізували до медзакладу.



За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора ввечері, 25 липня, неподалік села Верба Володимирського району 35-річний водій автомобіля Volkswagen Passat здійснив виїзд на зустрічну смугу руху та зіткнувся із автомобілем Volkswagen T5.Про це інфорує сектор комунікації поліції Волинської області.Внаслідок автопригоди травмувалося двоє пасажирів мікроавтобуса, 17-ти та 19-ти років. Вони жителі Львівщини. Їх госпіталізували до медзакладу.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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