Лучанина ошукали на 130 тисяч: лишився і без грошей, і без авто

«Я вже розумів, що це все, що мене одурили, коли скидав останні гроші, але ж перед тим вже надіслав 90 тисяч», - так пояснює свій необдуманий вчинок 26-річний лучанин, який днями став жертвою шахраїв.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Хлопець мав намір придбати автомобіль, про що знайшов відповідне оголошення на одній з популярних платформ.Тож почав спілкування з особами, які мали доставити транспортний засіб з-за кордону.Повна вартість від власника становила 3 тисячі доларів. Однак чоловіка попередили, що будуть і інші витрати: оплата незакритих штрафів, перевезення авто, водій тощо.Таким чином, громадянин здійснював перерахування грошей кількома платежами. Остаточна сума збитку, про яку він заявив до поліції, становить 130 тисяч гривень.Чоловік розповів, що його шахраї «тримали на гачку». Відео, як виглядає автомобіль, надсилали, однак без будь-якого звуку та голосу. Вже це мало б насторожити покупця. Далі шахраї надіслали нібито паспорт власника, але й цей документ в результаті виявився фіктивним. Згодом, вже коли потерпілий переслав значну суму коштів, шахраї вдались до зухвалого шантажу, підвищували голос, переконували, що хлопець залишиться взагалі без автівки, якщо не виконає всіх умов.Надсилаючи останні гроші, чоловік частково зрозумів, що його ошукали, але на той момент втратив значну суму кошів і вже перебував ніби під гіпнозом шахраїв, тож скинув останні 15 тисяч гривень.Нині, розповідаючи про втрату своїх коштів, чоловік переконує: більше ніколи не надсилатиме гроші за будь-які товари чи послуги наперед.«Якщо продавці починають спекулювати, шантажувати, вимагати додаткові оплати, отже, це з великою ймовірністю – шахраї», - застерігає старша слідча Луцького РУПУ такому випадку варто негайно звернутись до поліції, надати всі дані, записи розмов з шахраями: це полегшить встановлення осіб зловмисників.