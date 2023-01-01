На Волині військовий одружився з коханою під час відпустки. ФОТО

На Волині військовий одружився з коханою під час відпустки. ФОТО
Кількаденна відпустка для артилериста 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Василя з Топільна стала новим етапом життя. 22-річний захисник України побрався зі своєю коханою Іванною з Ольганівки.

Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.

У храмі Архістратига Михаїла села Рудня наречені взяли церковний шлюб. Таїнство вінчання провів настоятель храму отець Олег Куліш.

"Війна – не перешкода почуттям, адже кохання перемагає страждання, біль, розлуку. Кохання є основою народження нового життя, додає нашим захисникам стимулу боротися за Перемогу", - йдеться в повідомленні.

Привітати молодят з важливим у житті рішенням прийшли рідні та друзі.
На Волині військовий одружився з коханою під час відпустки. ФОТО

"Щасливо та довго крокувати життєвим шляхом у мирній Україні побажав молодому українському подружжю священник Олег та подякував нареченому за захист усіх нас. Невдовзі Василь знову повертається до побратимів, тож хай Береже його Господь на нелегких військових дорогах!" - зазначають у громаді.
На Волині військовий одружився з коханою під час відпустки. ФОТО

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Теги: Волинь, військовий, одруження
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