На Волині військовий одружився з коханою під час відпустки. ФОТО

Іванною з Ольганівки.



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У храмі Архістратига Михаїла села Рудня наречені взяли церковний шлюб. Таїнство вінчання провів настоятель храму отець Олег Куліш.



"Війна – не перешкода почуттям, адже кохання перемагає страждання, біль, розлуку. Кохання є основою народження нового життя, додає нашим захисникам стимулу боротися за Перемогу", - йдеться в повідомленні.



Привітати молодят з важливим у житті рішенням прийшли рідні та друзі.



"Щасливо та довго крокувати життєвим шляхом у мирній Україні побажав молодому українському подружжю священник Олег та подякував нареченому за захист усіх нас. Невдовзі Василь знову повертається до побратимів, тож хай Береже його Господь на нелегких військових дорогах!" - зазначають у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількаденна відпустка для артилериста 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Василя з Топільна стала новим етапом життя. 22-річний захисник України побрався зі своєю коханоюз Ольганівки.Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.У храмі Архістратига Михаїла села Рудня наречені взяли церковний шлюб. Таїнство вінчання провів настоятель храму отець"Війна – не перешкода почуттям, адже кохання перемагає страждання, біль, розлуку. Кохання є основою народження нового життя, додає нашим захисникам стимулу боротися за Перемогу", - йдеться в повідомленні.Привітати молодят з важливим у житті рішенням прийшли рідні та друзі."Щасливо та довго крокувати життєвим шляхом у мирній Україні побажав молодому українському подружжю священник Олег та подякував нареченому за захист усіх нас. Невдовзі Василь знову повертається до побратимів, тож хай Береже його Господь на нелегких військових дорогах!" - зазначають у громаді.

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