На Волині військовий одружився з коханою під час відпустки. ФОТО
Сьогодні, 11:37
Кількаденна відпустка для артилериста 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Василя з Топільна стала новим етапом життя. 22-річний захисник України побрався зі своєю коханою Іванною з Ольганівки.
Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.
У храмі Архістратига Михаїла села Рудня наречені взяли церковний шлюб. Таїнство вінчання провів настоятель храму отець Олег Куліш.
"Війна – не перешкода почуттям, адже кохання перемагає страждання, біль, розлуку. Кохання є основою народження нового життя, додає нашим захисникам стимулу боротися за Перемогу", - йдеться в повідомленні.
Привітати молодят з важливим у житті рішенням прийшли рідні та друзі.
"Щасливо та довго крокувати життєвим шляхом у мирній Україні побажав молодому українському подружжю священник Олег та подякував нареченому за захист усіх нас. Невдовзі Василь знову повертається до побратимів, тож хай Береже його Господь на нелегких військових дорогах!" - зазначають у громаді.
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Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.
У храмі Архістратига Михаїла села Рудня наречені взяли церковний шлюб. Таїнство вінчання провів настоятель храму отець Олег Куліш.
"Війна – не перешкода почуттям, адже кохання перемагає страждання, біль, розлуку. Кохання є основою народження нового життя, додає нашим захисникам стимулу боротися за Перемогу", - йдеться в повідомленні.
Привітати молодят з важливим у житті рішенням прийшли рідні та друзі.
"Щасливо та довго крокувати життєвим шляхом у мирній Україні побажав молодому українському подружжю священник Олег та подякував нареченому за захист усіх нас. Невдовзі Василь знову повертається до побратимів, тож хай Береже його Господь на нелегких військових дорогах!" - зазначають у громаді.
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