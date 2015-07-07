У депутата від ОПЗЖ Пономарьова знайшли листування з ФСБ, – «Схеми»

У депутата від ОПЗЖ Пономарьова знайшли листування з ФСБ, – «Схеми»
У чинного народного депутата України від забороненої «Опозиційної платформи — За життя» Олександра Пономарьова знайшли у телефоні листування із працівниками ФСБ росії у період, коли він був в окупованому Бердянську. Пономарьову вже висунули підозру у державній зраді.

Журналісти-розслідувачі «Схем» (проєкт «Радіо Свобода») опублікували фотографії телефону народного депутата, вилученого правоохоронцями, пише Громадське.

Судячи з листувань у Telegram, депутат протягом весни-літа 2022 року підтримував зв’язок із двома працівниками ФСБ — з позивним «Богун» та «Лис». Він домовлявся із ними про зустрічі у Бердянську і Криму та звітував про роботу своїх підприємств в окупації.

Сам народний депутат раніше підтверджував у коментарі «Схемам», що в окупації мав контакти з співробітником ФСБ «Богуном», але говорив, що це «ФСБшник в балаклаві, який намагався схилити його до співпраці», від якої він «відмовився».

Також правоохоронці виявили у телефоні листування з контактом на ім’я Віктор «Лис». За даними джерел «Схем» в правоохоронних органах, це також працівник ФСБ, підлеглий «Богуна».

Журналісти зазначають, що сам Пономарьов переконував їх, що втратив контроль над своїми підприємствами у перший день, коли в місто зайшли військові рф, і бізнес його перестав працювати.

Однак розслідувачі зазначають, що отримали перехоплення телефонних розмов «Богуна» з помічником депутата В’ячеславом Поліщуком, на якого записана компанія «НВП Агрінол» у Бердянську. Записи свідчать, що працівник ФСБ та український нардеп «знайшли спільну мову» і Пономарьов погодився запустити роботу бізнесу, зазначають «Схеми».

Що відомо про Пономарьова?

24 липня стало відомо, що чинний народний депутат України від забороненої «Опозиційної платформи — За життя» Олександр Пономарьов отримав підозру у державній зраді.

Слідство встановило, що під час повномасштабного вторгнення росії депутат добровільно пішов на співпрацю з окупантами, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема він перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих «філіях» банківських установ рф, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.

За інформацією СБУ, заводи депутата постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки рф і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд. Коли ж Пономарьов виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають рф у війні проти України.

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Теги: Пономарьов, депутат, листування, фсб
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