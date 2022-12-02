Повідомили про підозру митрополиту УПЦ МП на Сумщині, який благословляв російських окупантів

Повідомили про підозру митрополиту УПЦ МП на Сумщині, який благословляв російських окупантів
Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього митрополита Роменської єпархії УПЦ (МП) Олексія Масленнікова, який публічно виправдовував збройну агресію рф проти України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення росії єпископ втік до країни-агресора, де одним з перших підтримав загарбницькі дії кремля.

Крім того, у вересні 2022 року він взяв участь у богослужінні в монастирі Свердловської області рф.

Під час відправи він спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових, які воюють проти України.

Також в ході літургії клірик вихваляв рішення путіна щодо проведення мобілізації в рф для поповнення окупаційних угруповань країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: Митрополит, СБУ, Сумщина
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