Матері Героя з Волині Миколи Солодова вручили посмертну нагороду сина

Матері Героя з Волині Миколи Солодова вручили посмертну нагороду сина
Медаль «За військову службу Україні» представники Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вручили мамі нашого земляка, загиблого захисника України Солодова Миколи Юрiйовича з Оленівки.

Про це повідомили на сайті Рожищенської міської ради.

Державної нагороди Героя удостоїли посмертно у березні 2023 року (Указ Президента №190/2023) за мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені у захисті державних інтересів України.

Нагадаємо, водій матеріального забезпечення механізованого батальйону 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, старший солдат, 31-річний Микола Солодов загинув 27 червня 2022 року від вибухової травми під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Виїмка Бахмутського району на Донеччині.

3 липня 2022 року Героя поховали у рідному селі.

Матері Героя з Волині Миколи Солодова вручили посмертну нагороду сина



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