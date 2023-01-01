Матері Героя з Волині Миколи Солодова вручили посмертну нагороду сина
Сьогодні, 12:15
Медаль «За військову службу Україні» представники Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вручили мамі нашого земляка, загиблого захисника України Солодова Миколи Юрiйовича з Оленівки.
Про це повідомили на сайті Рожищенської міської ради.
Державної нагороди Героя удостоїли посмертно у березні 2023 року (Указ Президента №190/2023) за мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені у захисті державних інтересів України.
Нагадаємо, водій матеріального забезпечення механізованого батальйону 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, старший солдат, 31-річний Микола Солодов загинув 27 червня 2022 року від вибухової травми під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Виїмка Бахмутського району на Донеччині.
3 липня 2022 року Героя поховали у рідному селі.
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Про це повідомили на сайті Рожищенської міської ради.
Державної нагороди Героя удостоїли посмертно у березні 2023 року (Указ Президента №190/2023) за мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені у захисті державних інтересів України.
Нагадаємо, водій матеріального забезпечення механізованого батальйону 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, старший солдат, 31-річний Микола Солодов загинув 27 червня 2022 року від вибухової травми під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Виїмка Бахмутського району на Донеччині.
3 липня 2022 року Героя поховали у рідному селі.
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