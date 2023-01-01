Через «Устилуг» намагались ввезти партію брендового одягу вартістю понад 3,3 мільйони
Сьогодні, 12:41
Під прикриттям гуманітарної допомоги через "Устилуг" на Волині намагались ввезти комерційну партію брендового одягу вартістю понад 3,3 млн грн.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Недоброчесні наміри рівненського перевізника, який одночасно був водієм затовареного буса, отримувачем благодійного вантажу та представником релігійної громади, викрили у ході повного митного огляду з перерахунком вантажних місць.
У декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, чоловік вказав консерви, воду та вживаний одяг. А про більше сотні упаковок дороговартісних футболок, майок, штанів та взуття - ні слова.
Увесь незадекларований товар тимчасово, до остаточного рішення суду у справі, вилучено на склад митниці. Відповідно до статті 472 Митного кодексу України, незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товари комерційного призначення, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з їх конфіскацією.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Недоброчесні наміри рівненського перевізника, який одночасно був водієм затовареного буса, отримувачем благодійного вантажу та представником релігійної громади, викрили у ході повного митного огляду з перерахунком вантажних місць.
У декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, чоловік вказав консерви, воду та вживаний одяг. А про більше сотні упаковок дороговартісних футболок, майок, штанів та взуття - ні слова.
Увесь незадекларований товар тимчасово, до остаточного рішення суду у справі, вилучено на склад митниці. Відповідно до статті 472 Митного кодексу України, незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товари комерційного призначення, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з їх конфіскацією.
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