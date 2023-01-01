Через «Устилуг» намагались ввезти партію брендового одягу вартістю понад 3,3 мільйони

Під прикриттям гуманітарної допомоги через "Устилуг" на Волині намагались ввезти комерційну партію брендового одягу вартістю понад 3,3 млн грн.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Недоброчесні наміри рівненського перевізника, який одночасно був водієм затовареного буса, отримувачем благодійного вантажу та представником релігійної громади, викрили у ході повного митного огляду з перерахунком вантажних місць.У декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, чоловік вказав консерви, воду та вживаний одяг. А про більше сотні упаковок дороговартісних футболок, майок, штанів та взуття - ні слова.Увесь незадекларований товар тимчасово, до остаточного рішення суду у справі, вилучено на склад митниці. Відповідно до статті 472 Митного кодексу України, незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товари комерційного призначення, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з їх конфіскацією.