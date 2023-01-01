Після виділення 5 млрд грн на ЗСУ Кличко обговорив із послом США питання у сфері безпеки

Віталій Кличко обговорив із послом США питання у сфері безпеки після видалення 5 млрд грн на ЗСУ.



Про це він повідомив у своєму-телеграм-каналі.



«Зустрівся у столичній мерії з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк і представниками посольства.



Обговорили ситуацію в Києві — економічну та соціальну, а також — питання підготовки столиці до опалювального сезону. Говорили про подальше співробітництво у сфері безпеки, оновлення енергетичної інфраструктури, про виклики, які сьогодні стоять перед місцевим самоврядуванням.



Подякував американським дипломатам за всебічну підтримку та допомогу Сполученими Штатами України та її столиці», - розповів мер Києва Віталій Кличко.



Як повідомлялось, за ініціативою Кличка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міський голова Києваобговорив із послом США питання у сфері безпеки після видалення 5 млрд грн на ЗСУ.Про це він повідомив у своєму-телеграм-каналі.«Зустрівся у столичній мерії з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україніі представниками посольства.Обговорили ситуацію в Києві — економічну та соціальну, а також — питання підготовки столиці до опалювального сезону. Говорили про подальше співробітництво у сфері безпеки, оновлення енергетичної інфраструктури, про виклики, які сьогодні стоять перед місцевим самоврядуванням.Подякував американським дипломатам за всебічну підтримку та допомогу Сполученими Штатами України та її столиці», - розповів мер Києва Віталій Кличко.Як повідомлялось, за ініціативою Кличка Київ збільшує підтримку ЗСУ до 5 млрд грн. Ці кошти зокрема будуть спрямовані на забезпечення захисників дронами та антидронами.

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