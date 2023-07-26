Комітет Ради не підтримав відставку міністра Ткаченка

Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики.



Про це повідомив нардеп Володимир В'ятрович, пише



"Відповідне рішення на засіданні 26 липня підтримали лише четверо членів профільного комітету. Таким чином питання про відставку міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі парламенту. Ткаченко може стати унікальним міністром, якого двічі не відправили у відставку. Очевидно за особливі заслуги", - йдеться в повідомленні.



Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики очолює нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв.



Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину. Пізніше

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставкиз посади міністра культури та інформаційної політики.Про це повідомив нардеп Володимир В'ятрович, пише Українська правда "Відповідне рішення на засіданні 26 липня підтримали лише четверо членів профільного комітету. Таким чином питання про відставку міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі парламенту. Ткаченко може стати унікальним міністром, якого двічі не відправили у відставку. Очевидно за особливі заслуги", - йдеться в повідомленні.Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики очолює нардеп від "Слуги народу"Нагадаємо, що президентзапропонував прем’єр-мініструзвільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину. Пізніше Ткаченко повідомив, що подав заяву про відставку

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