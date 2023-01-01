Лукашенко намагається використати свій вплив на ПВК «Вагнер» для отримання поступок від Путіна, – ISW

Олександр Лукашенко, ймовірно, намагається використати свій вплив на ПВК "Вагнер" для отримання поступок від президента рф Володимира Путіна.



Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), де, зокрема, оцінюється дводенний візит Лукашенка до Санкт-Петербурга, пише



Російське інсайдерське джерело стверджувало, що



“Лукашенко, ймовірно, намагався використати занепокоєння Путіна щодо ПВК “Вагнер” протягом усього візиту до росії, щоб домогтися сприятливих умов у білорусько-російських відносинах, одночасно відхиливши вимоги Путіна про тіснішу інтеграцію в Союзну державу і підтримку війни росії в Україні”, — йдеться в аналітичному звіті.



Аналітики звернули увагу, що на початку зустрічі 23 липня Путін сказав, що готовий скоригувати свій графік, щоб продовжити візит Лукашенка і "більш детально обговорити важливі теми". За оцінками ISW, це свідчить, що Путін непокоїться через



Як відзначає ISW, речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив 25 липня, що Путін і Лукашенко мали намір "звірити годинники" і обмінятися думками", але не підписувати жодних угод під час своєї тривалої зустрічі. Пєсков також повідомив, що Путін і Лукашенко обговорили ПВК “Вагнер”, Союзну державу і зовнішні загрози на кордонах росії та Білорусі.



“Рішення Путіна продовжити зустріч з Лукашенком, ймовірно, свідчить про те, що Путін продовжує турбуватися про Вагнера, і, схоже, Лукашенко не зміг його заспокоїти”, — зазначили аналітики.



Що відомо про "заколот" Пригожина в росії



23-24 червня 2023 року у Росії близько доби тривав бунт "вагнерівців".



Увечері 23 червня глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що війська Міноборони росії вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" і там нібито загинуло багато найманців. Вінанонсував "марш справедливості", додав, що "вагнерівців" 25 тисяч і вони ідуть "розбиратись". А також закликав всіх, хто хоче "заканчівать бєзпрєдєл" долучатись до "маршу".



Міноборони рф назвало заяву про обстріл "вагнерівців" "інформаційною провокацією", водночас проти Пригожина порушили кримінальне провадження за фактом "організації військового заколоту", що передбачає до 20 років увʼязнення.



Уранці 24 червня президент рф Путін у відеозверненні заявив, що Збройні сили Росії отримали наказ ліквідувати "заколотників" і назвав події "ударом в спину".



Протягом дня “вагнерівці” пройшли Ростов, Воронезьку область. Пригожин заявив, що представники ПВК дійшли до 200 км від Москви.



Про те, що Пригожин погодився припинити заколот увечері 24 березня повідомилапресслужба президента Білорусі Лукашенка. Переговори з Пригожиним вів Лукашенко, заявили в його пресслужбі.



Згодом сам Пригожин повідомив, що "вагнерівці" припиняють бунт і прямують до своїх польових таборів у Ростовській області.



Кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а сам він поїде в Білорусь, заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.



27 червня Лукашенко підтвердив прибуття Пригожина в Білорусь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник Білорусі, ймовірно, намагається використати свій вплив на ПВК "Вагнер" для отримання поступок від президента рфПро це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), де, зокрема, оцінюється дводенний візит Лукашенка до Санкт-Петербурга, пише Суспільне Російське інсайдерське джерело стверджувало, що “вагнерівці” були найважливішою темою під час зустрічі Путіна і Лукашенка, і що Лукашенко прагнув більшої економічної допомоги Білорусі через програми Союзної держави, відзначають аналітики. Інсайдерське джерело також стверджувало, що Путін хотів, щоб Білорусь була більше залучена у війну в Україні. За даними джерела, він відкинув компромісну пропозицію Лукашенка, щоб білоруські війська провели демонстрацію сили на кордоні Білорусі з Україною.“Лукашенко, ймовірно, намагався використати занепокоєння Путіна щодо ПВК “Вагнер” протягом усього візиту до росії, щоб домогтися сприятливих умов у білорусько-російських відносинах, одночасно відхиливши вимоги Путіна про тіснішу інтеграцію в Союзну державу і підтримку війни росії в Україні”, — йдеться в аналітичному звіті.Аналітики звернули увагу, що на початку зустрічі 23 липня Путін сказав, що готовий скоригувати свій графік, щоб продовжити візит Лукашенка і "більш детально обговорити важливі теми". За оцінками ISW, це свідчить, що Путін непокоїться через потенційні загрози, які можуть виникнути з боку ПВК “Вагнер” та її фінансиста Євгена Пригожина.Як відзначає ISW, речник Кремляповідомив 25 липня, що Путін і Лукашенко мали намір "звірити годинники" і обмінятися думками", але не підписувати жодних угод під час своєї тривалої зустрічі. Пєсков також повідомив, що Путін і Лукашенко обговорили ПВК “Вагнер”, Союзну державу і зовнішні загрози на кордонах росії та Білорусі.“Рішення Путіна продовжити зустріч з Лукашенком, ймовірно, свідчить про те, що Путін продовжує турбуватися про Вагнера, і, схоже, Лукашенко не зміг його заспокоїти”, — зазначили аналітики.23-24 червня 2023 року у Росії близько доби тривав бунт "вагнерівців".Увечері 23 червня глава ПВК "Вагнер"заявив, що війська Міноборони росії вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" і там нібито загинуло багато найманців. Вінанонсував "марш справедливості", додав, що "вагнерівців" 25 тисяч і вони ідуть "розбиратись". А також закликав всіх, хто хоче "заканчівать бєзпрєдєл" долучатись до "маршу".Міноборони рф назвало заяву про обстріл "вагнерівців" "інформаційною провокацією", водночас проти Пригожина порушили кримінальне провадження за фактом "організації військового заколоту", що передбачає до 20 років увʼязнення.Уранці 24 червня президент рф Путін у відеозверненні заявив, що Збройні сили Росії отримали наказ ліквідувати "заколотників" і назвав події "ударом в спину".Протягом дня “вагнерівці” пройшли Ростов, Воронезьку область. Пригожин заявив, що представники ПВК дійшли до 200 км від Москви.Про те, що Пригожин погодився припинити заколот увечері 24 березня повідомилапресслужба президента Білорусі Лукашенка. Переговори з Пригожиним вів Лукашенко, заявили в його пресслужбі.Згодом сам Пригожин повідомив, що "вагнерівці" припиняють бунт і прямують до своїх польових таборів у Ростовській області.Кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а сам він поїде в Білорусь, заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.27 червня Лукашенко підтвердив прибуття Пригожина в Білорусь.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію