«Вагнерівці» хочуть наступати на Польщу, – Лукашенко під час зустрічі з Путіним

Олександр Лукашенко під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив про те, що його напружують найманці ПВК "Вагнер", які перебралися до Білорусі після свого невдалого бунту.



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"Нас почали "напружувати" вагнерівці - хочуть на Захід: "Сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува!". Я кажу: "Вам навіщо на захід туди?" Ну і в тиху... Ми ж контролюємо, що відбувається. "Ну, сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува.



А Жешув для них неприйнятний. Коли вони воювали під Бахмутом, вони ж знають, звідки йшла військова техніка. У них ось це всередині сидить: Жешув - це біда. Звичайно, я тримаю їх у центрі Білорусі, як домовилися. Не хотілося б туди їх передислокувати. Тому що в них настрої погані. І, треба віддати належне, вони знають, що відбувається навколо Союзної держави". - сказав Лукашенко.



За інформацією ЗМІ, Лукашенко привіз мапу перекидання польських військ до кордонів Союзної держави: по бригаді недалеко від Бреста і Гродно.



Нагадаємо, що Лукашенко прилетів до Москви 22 липня.

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