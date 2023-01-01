«Вагнерівці» хочуть наступати на Польщу, – Лукашенко під час зустрічі з Путіним
Сьогодні, 21:15
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив про те, що його напружують найманці ПВК "Вагнер", які перебралися до Білорусі після свого невдалого бунту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Нас почали "напружувати" вагнерівці - хочуть на Захід: "Сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува!". Я кажу: "Вам навіщо на захід туди?" Ну і в тиху... Ми ж контролюємо, що відбувається. "Ну, сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува.
А Жешув для них неприйнятний. Коли вони воювали під Бахмутом, вони ж знають, звідки йшла військова техніка. У них ось це всередині сидить: Жешув - це біда. Звичайно, я тримаю їх у центрі Білорусі, як домовилися. Не хотілося б туди їх передислокувати. Тому що в них настрої погані. І, треба віддати належне, вони знають, що відбувається навколо Союзної держави". - сказав Лукашенко.
За інформацією ЗМІ, Лукашенко привіз мапу перекидання польських військ до кордонів Союзної держави: по бригаді недалеко від Бреста і Гродно.
Нагадаємо, що Лукашенко прилетів до Москви 22 липня.
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Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Нас почали "напружувати" вагнерівці - хочуть на Захід: "Сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува!". Я кажу: "Вам навіщо на захід туди?" Ну і в тиху... Ми ж контролюємо, що відбувається. "Ну, сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува.
А Жешув для них неприйнятний. Коли вони воювали під Бахмутом, вони ж знають, звідки йшла військова техніка. У них ось це всередині сидить: Жешув - це біда. Звичайно, я тримаю їх у центрі Білорусі, як домовилися. Не хотілося б туди їх передислокувати. Тому що в них настрої погані. І, треба віддати належне, вони знають, що відбувається навколо Союзної держави". - сказав Лукашенко.
За інформацією ЗМІ, Лукашенко привіз мапу перекидання польських військ до кордонів Союзної держави: по бригаді недалеко від Бреста і Гродно.
Нагадаємо, що Лукашенко прилетів до Москви 22 липня.
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