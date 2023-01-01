Укриття ліцею в селищі на Волині відремонтують за 2 мільйони

Укриття ліцею в селищі на Волині відремонтують за 2 мільйони
До початку нового навчального року планують здійснити поточний ремонт укриття опорного закладу загальної середньої освіти «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради», що на вулиці Незалежності, 46 в смт Торчин Луцького району.

Тендер на ремонт на сайті держзакупівель оголосила Торчинська селищна рада, - пишуть Волинські новини.

Торги тривають до 24 липня.

Очікувана вартість робіт становить 2,148 мільйона гривень.

Ремонт укриття Торчинського ліцею включатиме розбирання асфальтобетонних покриттів, розробку та ущільнення ґрунту, очищення поверхонь щітками, улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів, утеплення стін сховища, суцільне вирівнювання поверхонь стін, улаштування вимощення з бетону тощо.

Усі роботи хочуть закінчити до 31 серпня 2023 року.

Гарантійний термін на виконаний ремонт становитиме п’ять років.

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