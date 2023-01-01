Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 липня

У понеділок, 24 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Увечері йтиме дощ.: 24 липня відзначається день пам'яті святої рівноапостольної Ольги. Також у цей день вшановується пам'ять великомучениці Євфимії Всехвальної. У народі цей день називали Єфимії-стожарниці, оскільки стоїть дуже спекотна погода. Часто цей день буває грозовим. У цей час починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – росяна пора. Ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то урожай зернових культур буде хорошим.