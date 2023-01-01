Волинян кличуть на майстер-клас з лозоплетіння
Сьогодні, 19:30
Жителів Вишнівської громади та внутрішньо переміщених осіб запрошують на майстер-клас з лозоплетіння «Зберігаємо спокій, творимо прекрасне!».
Подія відбудеться 25 липня, - повідомлять на сторінці громади у фейсбуці.
Майстер-клас проведе талановитий майстер Віталій Гупало. На ньому кожен охочий зможе навчитись цьому народному мистецтву. А ще, майстер покаже свої роботи, розповість про свій довгий, творчий шлях і розкриє цікаві лайфхаки магічного перетворення лози в витвір мистецтва.
Вхід – вільний.
Подія відбудеться у Машівському сільському будинку культури.
Початок о 10:00.
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Подія відбудеться 25 липня, - повідомлять на сторінці громади у фейсбуці.
Майстер-клас проведе талановитий майстер Віталій Гупало. На ньому кожен охочий зможе навчитись цьому народному мистецтву. А ще, майстер покаже свої роботи, розповість про свій довгий, творчий шлях і розкриє цікаві лайфхаки магічного перетворення лози в витвір мистецтва.
Вхід – вільний.
Подія відбудеться у Машівському сільському будинку культури.
Початок о 10:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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