Волинян кличуть на майстер-клас з лозоплетіння





Подія відбудеться 25 липня, -



Майстер-клас проведе талановитий майстер Віталій Гупало. На ньому кожен охочий зможе навчитись цьому народному мистецтву. А ще, майстер покаже свої роботи, розповість про свій довгий, творчий шлях і розкриє цікаві лайфхаки магічного перетворення лози в витвір мистецтва.



Вхід – вільний.



Подія відбудеться у Машівському сільському будинку культури.



Початок о 10:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителів Вишнівської громади та внутрішньо переміщених осіб запрошують на майстер-клас з лозоплетіння «Зберігаємо спокій, творимо прекрасне!».Подія відбудеться 25 липня, - повідомлять на сторінці громади у фейсбуці.Майстер-клас проведе талановитий майстер. На ньому кожен охочий зможе навчитись цьому народному мистецтву. А ще, майстер покаже свої роботи, розповість про свій довгий, творчий шлях і розкриє цікаві лайфхаки магічного перетворення лози в витвір мистецтва.Вхід – вільний.Подія відбудеться у Машівському сільському будинку культури.Початок о 10:00.

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