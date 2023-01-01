Волинян кличуть на майстер-клас з лозоплетіння

Волинян кличуть на майстер-клас з лозоплетіння
Жителів Вишнівської громади та внутрішньо переміщених осіб запрошують на майстер-клас з лозоплетіння «Зберігаємо спокій, творимо прекрасне!».

Подія відбудеться 25 липня, - повідомлять на сторінці громади у фейсбуці.

Майстер-клас проведе талановитий майстер Віталій Гупало. На ньому кожен охочий зможе навчитись цьому народному мистецтву. А ще, майстер покаже свої роботи, розповість про свій довгий, творчий шлях і розкриє цікаві лайфхаки магічного перетворення лози в витвір мистецтва.

Вхід – вільний.

Подія відбудеться у Машівському сільському будинку культури.

Початок о 10:00.

Волинян кличуть на майстер-клас з лозоплетіння

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