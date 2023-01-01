Розвідка росії вивчає стан енергетичних об’єктів для нових атак, — ГУР





Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, – пише



«Ми відстежуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку росії. Вони розпочали таку роботу», ― повідомив Скібіцький.



За його словами, для цього російські війська використовують різні види розвідки, в тому числі й космічну. При цьому вони намагаються з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які загалом впливають на енергосистему України.



Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що наступний осінньо-зимовий період буде хоча й надзвичайно важкий з точки зору енергетичного забезпечення, але все-таки набагато легший, ніж минулий сезон.



За його словами, компанія «Укренерго», ТЕС, ГЕС, та «Енергоатом» працюють для того, щоб нормально підійти до осінньо-зимового періоду. Крім того, на сьогодні на ринку електричної енергії стабілізувалася ситуація.



Омельченко додав, що в Україну завозиться додаткове обладнання, створюється його аварійний запас. При цьому в Україні значно скоротилося споживання електроенергії, що дозволяє знизити можливий дефіцит в осінньо-зимовий період.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розвідка росії зосередила зусилля на вивченні стану об’єктів енергетичної інфраструктури України.Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, – пише Суспільне. «Ми відстежуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку росії. Вони розпочали таку роботу», ― повідомив Скібіцький.За його словами, для цього російські війська використовують різні види розвідки, в тому числі й космічну. При цьому вони намагаються з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які загалом впливають на енергосистему України.Раніше директор енергетичних програм Центру Разумковарозповів, що наступний осінньо-зимовий період буде хоча й надзвичайно важкий з точки зору енергетичного забезпечення, але все-таки набагато легший, ніж минулий сезон.За його словами, компанія «Укренерго», ТЕС, ГЕС, та «Енергоатом» працюють для того, щоб нормально підійти до осінньо-зимового періоду. Крім того, на сьогодні на ринку електричної енергії стабілізувалася ситуація.Омельченко додав, що в Україну завозиться додаткове обладнання, створюється його аварійний запас. При цьому в Україні значно скоротилося споживання електроенергії, що дозволяє знизити можливий дефіцит в осінньо-зимовий період.

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