Від удару по Одесі постраждала будівля консульства Греції й до 50 будинків, – Зеленський

Від удару по Одесі постраждала будівля консульства Греції й до 50 будинків, – Зеленський
Внаслідок російської ракетної атаки на Одесу в ніч на неділю пошкоджено майже 50 будинків, з яких 25 пам’яток архітектури, також постраждала будівля консульства Греції.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, пише Українська правда.

"Загалом лише цієї ночі в Одесі майже 50 будинків були пошкоджені, з них 25 – пам’ятки архітектури. Історичний центр, світова спадщина, яку взяла під свій захист ЮНЕСКО.

Постраждала й будівля консульства Греції. Це вже друга консульська установа, яку зачепив російський терор", - йдеться в повідомленні.

Зеленський нагадав, що від російського удару по Одесі 20 липня постраждало генеральне консульство Китаю.

Президент також розповів, що у вівтар Свято-Преображенского собору Одеси, який він назвав одним з найцінніших соборів України, влучила російська протикорабельна ракета Х-22.

"В 1936 році його (собор – ред.) розграбували й знищили більшовики. Вже у незалежній Україні собор був відновлений, і ось знову терористи намагаються його знищити", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що собор буде відновлено.

"Головне, що попри будь-які намагання зламати нашу державу і наших людей, ми чітко знаємо: у нас, в України, є майбутнє, бо ми захищаємо культуру і людяність. Росія ж цим своїм терором наближає тільки одне – свій демонтаж з історії", - підкреслив президент.

Він також уточнив, що внаслідок удару по Одесі в ніч на неділю одна людина загинула, 20 травмовані, серед них четверо дітей – 11, 12 років та двоє 17-річних.

Нагадаємо, що в ніч на неділю росіяни обстріляли Одеську область з 19 ракет різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.

За попередньою інформацією повідомлялося, що цієї ночі було пошкоджено 25 пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під захистом ЮНЕСКО.

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Теги: Росія, Україна, війна, Одеса
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