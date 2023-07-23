Добрі новини від ВолиньPost за 23 липня

Позитивні новини для українців - наче ковток свіжого повітря. І всі ми щиро сподіваємося та віримо, що вже зовсім скоро у стрічках новин ЗМІ переважатимуть виключно позитивні новини, а дописи про війну будуть лише в минулому часі.А поки ми пригадуємо усе хороше за сьогодні:Луцький легкоатлет Ерік Костриця повернуся до тренувань після перемоги на міжнародному турнірі в Чехії, де здобув дві медалі. Спринтер розповів: золоту медаль отримав за біг на 200 метрів, срібну – за стометрівку. Ерік говорить: на змаганнях українські легкоатлети відчували підтримку від чехів та команд з інших країн.загальні бойові втрати противника станом на 23.07.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 241 960 (+630) осіб ліквідовано,- танків ‒ 4151 (+11) од,- бойових броньованих машин ‒ 8105 (+9) од,- артилерійських систем – 4658 (+29) од,- РСЗВ – 697 (+4) од,- засоби ППО ‒ 451 (+3) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 310 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3958 (+14),- крилаті ракети ‒ 1298 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 7172 (+13) од,- спеціальна техніка ‒ 696 (+5).Четверо музикантів із гурту "Литаври" щовихідних виходять на вулиці Луцька, де збирають гроші для Збройних Сил України, співаючи українські пісні. Чоловіки виступають у костюмах – пропагують образи українських козаків.До повномасштабної війни, говорить керівник гурту, не були знайомі, але зустрівшись рік тому вирішили створити квартет. Двоє учасників колективу – В’ячеслав Багіров і Сергій Будь – волиняни, Юрій Чернуха приїхав із Херсона, а Олександр Шматко – з Харкова. Усі вони живуть у Луцьку.Делегація Ратнівської громади вкотре відвідала бійців Волинської бригади тероборони, які продовжують успішно виконувати бойові завдання на сході України.«Гості традиційно завітали до нас аж ніяк не з порожніми руками. Цього разу волинським тероборонівцям передано автомобіль із рефрижераторною установкою, необхідний для забезпечення життєдіяльності особового складу бригади. Також були доставлені передачі-гостинці військовим з Ратнівської громади!», - йдеться в дописі.Волинянинробить елегантні столи, стільці, шафи, витончені ліжка, комоди, полиці, багато інших предметів домашнього інтер’єру, використовуючи винятково природний матеріал, – дерево.Проте, його вироби можуть також виглядати, наче створені з металу чи пластику, набувати відтінків сучасності і старовини. У Сергія є свій секрет, як все це реалізувати, аби здивувати клієнтів.Нововолинський волонтервивчив Донеччину за більш як сто поїздок на Схід. Йому вдалося доправити на передову уже 6 авто, ще 2 — на підході.Валерій Люцлянович ще з 2014 року займається постачанням усього необхідного нашим бійцям. Якось він пожартував, що Донеччину знає вже краще, ніж Волинь. Усіма її дорогами, які добре вивчив за понад сотню поїздок на Схід, доводилося не лише доправляти військове обмундирування, техніку, продукти, засоби гігієни, а й виконувати важку місію – привозити полеглих. Траплялося, що їхали під обстрілами, за різної погоди, навіть коли за вікном автівки було мінус 20 або плюс 35…