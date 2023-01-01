24 липня на Волині: гортаючи календар

Олег Криштоф (на фото).



День ангела 24 липня святкують жінки з іменами Ольга й Олена та чоловіки на ім’я Юхим.



Щиро вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, безмежної любові й достатку.



24 липня 1989 рік уночі почали страйкувати гірники на нововолинській шахті №1. Потім страйк перекинувся на інші шахти.



Гірники вимагали надання економічної самостійності шахтам, підвищення зарплати, вирішення в шахтарському місті соціальних і житлово-побутових проблем.



У цей день 2003-го відбулася реорганізація Луцького педучилища у Луцький педагогічний коледж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День народження 24 липня відзначає журналіст(на фото).День ангела 24 липня святкують жінки з іменами Ольга й Олена та чоловіки на ім’я Юхим.Щиро вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, безмежної любові й достатку.24 липня 1989 рік уночі почали страйкувати гірники на нововолинській шахті №1. Потім страйк перекинувся на інші шахти.Гірники вимагали надання економічної самостійності шахтам, підвищення зарплати, вирішення в шахтарському місті соціальних і житлово-побутових проблем.У цей день 2003-го відбулася реорганізація Луцького педучилища у Луцький педагогічний коледж.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію