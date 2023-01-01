24 липня на Волині: гортаючи календар

24 липня на Волині: гортаючи календар
День народження 24 липня відзначає журналіст Олег Криштоф (на фото).

День ангела 24 липня святкують жінки з іменами Ольга й Олена та чоловіки на ім’я Юхим.

Щиро вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, безмежної любові й достатку.

24 липня 1989 рік уночі почали страйкувати гірники на нововолинській шахті №1. Потім страйк перекинувся на інші шахти.

Гірники вимагали надання економічної самостійності шахтам, підвищення зарплати, вирішення в шахтарському місті соціальних і житлово-побутових проблем.

У цей день 2003-го відбулася реорганізація Луцького педучилища у Луцький педагогічний коледж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
24 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 23 липня
23 липень, 23:13
Польща створить новий військовий підрозділ біля кордону з Білоруссю
23 липень, 22:46
Від удару по Одесі постраждала будівля консульства Греції й до 50 будинків, – Зеленський
23 липень, 22:21
На Запоріжжі російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, – Генштаб
23 липень, 21:44
Схожі новини
23 липня на Волині: гортаючи календар 23 липня на Волині: гортаючи календар
23 липень, 00:00
19 липня на Волині: гортаючи календар 19 липня на Волині: гортаючи календар
19 липень, 00:00
11 липня на Волині: гортаючи календар 11 липня на Волині: гортаючи календар
11 липень, 00:00
10 липня на Волині: гортаючи календар 10 липня на Волині: гортаючи календар
10 липень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 23 липня
23 липень, 23:13
 0
Польща створить новий військовий підрозділ біля кордону з Білоруссю
23 липень, 22:46
 0
Від удару по Одесі постраждала будівля консульства Греції й до 50 будинків, – Зеленський
23 липень, 22:21
 0
На Запоріжжі російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, – Генштаб
23 липень, 21:44
 0
Медіа
відео
1/8