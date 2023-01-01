Польща створить новий військовий підрозділ біля кордону з Білоруссю





Про це під час відвідання міста Аугустув заявив у неділю міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає кореспондент



“Ще в цьому році в Аугустові буде створено інженерний батальйон”,- заявив Блащак.



Він додав, що військовий підрозділ входитиме до складу 15-ї Гіжицької механізованої бригади і буде частиною 16-ї механізованої дивізії.



За його словами, підрозділ матиме на озброєнні колісні мінні загороджувачі.



Як повідомляло агентство, міноборони Польщі закупило в червні для потреб власної армії 24 колісні мінні загороджувачі Baobab-K польського виробництва. Baobab-K є новою розробкою польського ОПК, який для встановлення мінного поля довжиною близько 2 км та шириною 30-90 метрів потребує до 22 хвилин. Поставка цього озброєння для польської армії планується в 2026-2028 роках.



Як нещодавно заявив Блащак, Польща усвідомлює загрозу від розміщення ПВК “Вагнер” у Білорусі, відтак перекинула дві механізовані бригади із заходу країни на схід, поблизу кордону з РБ. Зокрема, йдеться про перекидання особового складу і техніки 12-ї та 17-ї механізованих бригад із Щеціна і Мєндзижеча.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Аугустув Підляського воєводства, поблизу кордону з Білоруссю, ще в цьому році буде створено новий військовий підрозділ – інженерний батальйон.Про це під час відвідання міста Аугустув заявив у неділю міністр національної оборони Польщі, передає кореспондент Укрінформу “Ще в цьому році в Аугустові буде створено інженерний батальйон”,- заявив Блащак.Він додав, що військовий підрозділ входитиме до складу 15-ї Гіжицької механізованої бригади і буде частиною 16-ї механізованої дивізії.За його словами, підрозділ матиме на озброєнні колісні мінні загороджувачі.Як повідомляло агентство, міноборони Польщі закупило в червні для потреб власної армії 24 колісні мінні загороджувачі Baobab-K польського виробництва. Baobab-K є новою розробкою польського ОПК, який для встановлення мінного поля довжиною близько 2 км та шириною 30-90 метрів потребує до 22 хвилин. Поставка цього озброєння для польської армії планується в 2026-2028 роках.Як нещодавно заявив Блащак, Польща усвідомлює загрозу від розміщення ПВК “Вагнер” у Білорусі, відтак перекинула дві механізовані бригади із заходу країни на схід, поблизу кордону з РБ. Зокрема, йдеться про перекидання особового складу і техніки 12-ї та 17-ї механізованих бригад із Щеціна і Мєндзижеча.

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