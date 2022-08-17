Сезон чорниць на Волині: скільки вже отримали місцеві бюджети





Про це поінформували в головному управлінні Державної податкової служби області, пише



Заготівельники перерахували 971 тисячу гривень ренти за спецвикористання лісових ресурсів і 186 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Це не остаточна сума отриманих податків оскільки сезон ще триває.



Як зазначив виконувач обов'язків начальника ДПС області Сергій Лисеюк, залучені податки дозволять профінансувати видатки на соціальні питання чи заходи оборонного характеру.



Також у відомстві нагадали, що збір ягід відбувається лише на визначених територіях, зокрема у наближених до кордону із Білоруссю громадах відвідувати ліси заборонено.



Довідково: від початку сезону заготівлі волинські податківці провели 14 рейдів у місцях заготівлі чорниць і 69 перевірок у пунктах прийому ягід.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У межах ягідно-грибного сезону на Волині від місцевих фірм і підприємців, які заготовлюють чорниці, до місцевих бюджетів надійшло 1,1 мільйона гривень податкових платежів.Про це поінформували в головному управлінні Державної податкової служби області, пише Суспільне Заготівельники перерахували 971 тисячу гривень ренти за спецвикористання лісових ресурсів і 186 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Це не остаточна сума отриманих податків оскільки сезон ще триває.Як зазначив виконувач обов'язків начальника ДПС області, залучені податки дозволять профінансувати видатки на соціальні питання чи заходи оборонного характеру.Також у відомстві нагадали, що збір ягід відбувається лише на визначених територіях, зокрема у наближених до кордону із Білоруссю громадах відвідувати ліси заборонено.від початку сезону заготівлі волинські податківці провели 14 рейдів у місцях заготівлі чорниць і 69 перевірок у пунктах прийому ягід.

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