На Київщині сталася бійка через російську музику, є постраждалі





Про це повідомила поліція Київщина, пише



Там зазначили, що на Таращанському масиві виникла сварка через те, що водій автомобіля Mercedes гучно слухав музику російських виконавців.



«Згодом між мешканцями прилеглих будинків та порушниками зав'язалася бійка, внаслідок цього четверо людей звернулись за медичною допомогою. У однієї із жінок травмована рука», — йдеться у повідомленні.



Правоохоронці розпочали розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України). Поліціянти встановлюють усі обставини інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білій Церкві, що на Київщині, ввечері 21 липня сталася бійка через російську музику, є постраждалі.Про це повідомила поліція Київщина, пише Громадське Там зазначили, що на Таращанському масиві виникла сварка через те, що водій автомобіля Mercedes гучно слухав музику російських виконавців.«Згодом між мешканцями прилеглих будинків та порушниками зав'язалася бійка, внаслідок цього четверо людей звернулись за медичною допомогою. У однієї із жінок травмована рука», — йдеться у повідомленні.Правоохоронці розпочали розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України). Поліціянти встановлюють усі обставини інциденту.

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