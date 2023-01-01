На Київщині сталася бійка через російську музику, є постраждалі

На Київщині сталася бійка через російську музику, є постраждалі
У Білій Церкві, що на Київщині, ввечері 21 липня сталася бійка через російську музику, є постраждалі.

Про це повідомила поліція Київщина, пише Громадське.

Там зазначили, що на Таращанському масиві виникла сварка через те, що водій автомобіля Mercedes гучно слухав музику російських виконавців.

«Згодом між мешканцями прилеглих будинків та порушниками зав'язалася бійка, внаслідок цього четверо людей звернулись за медичною допомогою. У однієї із жінок травмована рука», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України). Поліціянти встановлюють усі обставини інциденту.

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Теги: Росія, Україна, війна
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