На Луганщині окупанти вбили 20-річного Героя з Волині Василя Коваля

Коваль Василь Миколайович, 2003 року народження.



Про це



Життя молодого бійця обірвали окупанти під час виконання бойового завдання із захисту України у Луганській області.



«Невимовний смуток та біль огортає душі жителів громади та нашої країни. Життєва стежина юного бійця тільки розпочиналась, скільки всього доброго було би ще попереду, але клята війна принесла вічний біль у серця близьких людей. Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття родині Василя Коваля. Скорбимо разом з вами. Нехай вічною буде пам'ять про нашого Героя. Спочивай у мирі і спокої, воїне, якого не судилося дочекатися. Назавжди у наших серцях», - йдеться у дописі.



Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом Василя Коваля повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув житель села Добре, 2003 року народження.Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.Життя молодого бійця обірвали окупанти під час виконання бойового завдання із захисту України у Луганській області.«Невимовний смуток та біль огортає душі жителів громади та нашої країни. Життєва стежина юного бійця тільки розпочиналась, скільки всього доброго було би ще попереду, але клята війна принесла вічний біль у серця близьких людей. Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття родині Василя Коваля. Скорбимо разом з вами. Нехай вічною буде пам'ять про нашого Героя. Спочивай у мирі і спокої, воїне, якого не судилося дочекатися. Назавжди у наших серцях», - йдеться у дописі.Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом Василя Коваля повідомлять згодом.

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