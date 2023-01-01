24-річний волинський льотчик знявся у кіноновелі про вертолітників. ВІДЕО





Проект ВАРТА представила першу документальної роботи ХЕРУВИМИ, - пише



*ВАРТА — серія документальних новел про українських військових. «ХЕРУВИМИ. Новела Перша» — повість про героїв 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон». Вони брали участь у надскладних завдяннях: стояли на обороні Києва, вели запеклі бої в Ірпені, виконували місії на Азовсталь, брали участь в операції по звільненню острову Зміїний.



Новели створені командою фільммейкерів NEUTRINO, яка з початку повномашстабного вторгнення рф в Україну, документує воєнні події та історії військових.



Творці кіноновели зазначили, що Volynyaka має 94 бойових вильоти. Він – старший летенант.



«Позивний мій Волиняка. Мені 24. Вже на даний момент маю більше 70ти бойових вильотів», – розповів льотчик.



Пілоти розповідали про перші дні великої війни. Як бачили «Калібри» над своїми головами, як ішли в кожен новий бій, як в останній.



Найновіший гелікоптер, яких мали хлопці, це Мі-17, який віддали Україні країни-партнери. Він був розроблений ще в 1965 році. Кажуть, це просто як «Жигулі», який випускаєтся у 2015-му оці, а з 65-го нічого не змінилося. Проте хлопці запевнили, що мають задачу – вигнати ворога з нашої землі і будуть це робити з новими вертольотами, зі старими і навіть без вертольотів.



У кінороботі льотчики ділилися думками і мріями. Волинський пілот розповів і про свою:



«Моя мрія – хочеться приїхати додому, саме додому і лягти просто так на ліжко, щоб тебе ніхто не чіпав. Ти просто лежиш так день і це таке класне розвантаження. Мама щось приготує... Наче щось з дитинства», – каже він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ютубі презентували проєкт документальних новел. У першій – знявся льотчик з позивним «Волиняка».Проект ВАРТА представила першу документальної роботи ХЕРУВИМИ, - пише Конкурент. *ВАРТА — серія документальних новел про українських військових. «ХЕРУВИМИ. Новела Перша» — повість про героїв 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон». Вони брали участь у надскладних завдяннях: стояли на обороні Києва, вели запеклі бої в Ірпені, виконували місії на Азовсталь, брали участь в операції по звільненню острову Зміїний.Новели створені командою фільммейкерів NEUTRINO, яка з початку повномашстабного вторгнення рф в Україну, документує воєнні події та історії військових.Творці кіноновели зазначили, що Volynyaka має 94 бойових вильоти. Він – старший летенант.«Позивний мій Волиняка. Мені 24. Вже на даний момент маю більше 70ти бойових вильотів», – розповів льотчик.Пілоти розповідали про перші дні великої війни. Як бачили «Калібри» над своїми головами, як ішли в кожен новий бій, як в останній.Найновіший гелікоптер, яких мали хлопці, це Мі-17, який віддали Україні країни-партнери. Він був розроблений ще в 1965 році. Кажуть, це просто як «Жигулі», який випускаєтся у 2015-му оці, а з 65-го нічого не змінилося. Проте хлопці запевнили, що мають задачу – вигнати ворога з нашої землі і будуть це робити з новими вертольотами, зі старими і навіть без вертольотів.У кінороботі льотчики ділилися думками і мріями. Волинський пілот розповів і про свою:«Моя мрія – хочеться приїхати додому, саме додому і лягти просто так на ліжко, щоб тебе ніхто не чіпав. Ти просто лежиш так день і це таке класне розвантаження. Мама щось приготує... Наче щось з дитинства», – каже він.

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