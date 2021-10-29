Які найдорожчі квартири продають у Луцьку і який вигляд вони мають

Луцькі забудовники пропонують житло у новобудовах на будь-який смак. Але у той же час існує чимало пропозицій житла на вторинному ринку. Деякі із цих пропозицій вражають запропонованими цінами.Ми проаналізували онлайн майданчик olx.ua і обрали декілька найдорожчих квартир, які виставлені на продаж на цій платформі.Площа квартири – 180 м², із них житлова – 100. Квартиру продавець позиціонує як «об’єкт для поціновувачів старої доброї класики».«Велич цієї квартири неможливо передати через фото. Сталінка в самому центрі міста з автономним опаленням і каміном, фінською сауною і двома санвузлами.Нестандартне відкрите планування, з непрохідними кімнатами, роздільними санвузлами і просторою кухнею . Високі стелі, що дає відчуття максимального простору.Два санвузли, в одному з яких є фінська сауна. Чудове планування. У квартирі зручні ніші для зберігання речей. Великі, навіть за сучасними мірками, кухня, туалет та ванна кімната. Три балкони», – йдеться в описі на від продавця.Площа квартири – 108 м². У описі продавець розповідає, що квартира – на 3 поверсі з вітражними вікнами, які виходять на сонячну сторону.Практичне планування: кухня-студія та дві спальні кімнати, санвузол суміжний (ванна та душова кабінка). Встановлена дорога техніка: електроплита, духовка, витяжка, посудомийка, пральна машина.Стільниця кам’яна, плитка на фартусі виробництва Іспанія, підібрана під стільницю. На кухні італійські доводчики та фурнітура, все на тюпонах відкривається на дотик. Уся сантехніка, люстри, лампочки, змішувачі привезені з Іспанії. Стелі натяжні, підлога вінілова. В квартирі ніхто не проживав, ремонт зроблений так, що задовольнить вимоги найвибагливішого покупця», – йдеться в описі квартири.Продавець на ресурсі olx.ua розповідає, що ця квартира – з видом на парк та замок Любарта. Загальна площа цього житла складає 128,6 квадратних метрів, розташована в житловому комплексі «Супернова» на 9-10 поверхах 10-поверхового будинку.«Квартира має вдале планування, що забезпечує комфортне проживання. У ній розміщена кухня-вітальня з вмонтованою побутовою технікою, включаючи посудомийку та підігрів підлоги. Дві спальні кімнати з панорамними вікнами та дерев'яною підлогою, гардероб та три санвузли. Високі стелі та панорамні вікна створюють відчуття простору та забезпечують природнє освітлення. Квартира вже пройшла стильний та якісний ремонт.Частково залишаються меблі та побутова техніка», – йдеться в описі квартири.Загальна площа двох квартир – 95 м².Одна з квартир – на 11 поверсі, інша – над нею, 12 поверх. В квартирах – стяжка, штукатурка, тепла підлога, котел, радіатори, панорамні вікна з виглядом на центр Луцька.Продавець не надав фото квартир, але в оголошенні зазначають, що воно - від власника житла.Площа – 136 м². Розташована на 9 поверсі.У описі вказують, що квартира – з якісним дизайнерським ремонтом і меблями.«Квартира відрізняється виразним індивідуальним плануванням та стилем, в якому органічно поєднується сучасність та новаторські ідеї, ефективне поєднання комфорту, затишку та функціональності! Квартира продається з усіма меблями та побутовою технікою.З вікон квартири відкривається неймовірний краєвид. Територія будинку закрита», – йдеться в описі.