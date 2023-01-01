Проїхав на жовтий сигнал світлофора: деталі аварії у Луцьку, де зіткнулись дві автівки





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Поліцейські зʼясували, що водій легковика Ford Focus здійснив проїзд на жовтий сигнал світлофора. Через що здійснив зіткнення з транспортним засобом Opel Vivaro, який рухався на зелене світло світлофора та виконував поворот ліворуч.



На місце автопригоди прибула карета екстреної медичної допомоги, лікарі оглянули учасників ДТП. На щастя, ніхто їхньої допомоги не потребував.



На порушника ПДР патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 25 липня, близько 9-ї години ранку на вулиці Рівненській трапилася дорожньо-транспортна пригода Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Поліцейські зʼясували, що водій легковика Ford Focus здійснив проїзд на жовтий сигнал світлофора. Через що здійснив зіткнення з транспортним засобом Opel Vivaro, який рухався на зелене світло світлофора та виконував поворот ліворуч.На місце автопригоди прибула карета екстреної медичної допомоги, лікарі оглянули учасників ДТП. На щастя, ніхто їхньої допомоги не потребував.На порушника ПДР патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію