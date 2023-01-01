30-річний лучанин за наркозлочини отримав понад шість років в'язниці

Шість років та два місяці позбавлення волі – 30-річного лучанина покарали за наркозлочини.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 30-річного жителя Луцька винуватим у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в тому числі у великих та особливо великих розмірах.Чоловіка, який мав при собі пакетики з PVP, затримали поліцейські у Луцьку 21 січня 2023 року.З`ясувалося, що цього дня він ще і розкладав «закладки» із психотропами на березі річки Стир.Під час обшуку у нього та у підвальному приміщенні будинку, де він проживав, правоохоронці виявили та вилучили також пакетики із готовим до збуту PVP в особливо великих розмірах.Згідно із вироком суду покарання за ці злочини – шість років та два місяці позбавлення волі із конфіскацією майна.