30-річний лучанин за наркозлочини отримав понад шість років в'язниці
Сьогодні, 12:00
Шість років та два місяці позбавлення волі – 30-річного лучанина покарали за наркозлочини.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 30-річного жителя Луцька винуватим у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в тому числі у великих та особливо великих розмірах.
Чоловіка, який мав при собі пакетики з PVP, затримали поліцейські у Луцьку 21 січня 2023 року.
З`ясувалося, що цього дня він ще і розкладав «закладки» із психотропами на березі річки Стир.
Під час обшуку у нього та у підвальному приміщенні будинку, де він проживав, правоохоронці виявили та вилучили також пакетики із готовим до збуту PVP в особливо великих розмірах.
Згідно із вироком суду покарання за ці злочини – шість років та два місяці позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 30-річного жителя Луцька винуватим у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в тому числі у великих та особливо великих розмірах.
Чоловіка, який мав при собі пакетики з PVP, затримали поліцейські у Луцьку 21 січня 2023 року.
З`ясувалося, що цього дня він ще і розкладав «закладки» із психотропами на березі річки Стир.
Під час обшуку у нього та у підвальному приміщенні будинку, де він проживав, правоохоронці виявили та вилучили також пакетики із готовим до збуту PVP в особливо великих розмірах.
Згідно із вироком суду покарання за ці злочини – шість років та два місяці позбавлення волі із конфіскацією майна.
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