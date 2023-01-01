Завтра у Луцькому районі попрощаються із загиблим під Бахмутом Героєм Ярославом Федорцем
Сьогодні, 13:50
Завтра, 26 липня, Підгайцівська громада прощатиметься з Героєм Ярославом Федорцем, який загинув на війні.
Про це інформують у громаді.
Орієнтовно о 9:30 траурний кортеж прямуватиме від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до села Гаразджа Підгайцівської громади.
Близько 10:15 живим коридором Героя зустрічатимуть на вулиці Лісовій у селі Гаразджа.
Відспівають захисника у Храмі Успіння пресвятої Богородиці села Гаразджа, а поховають – на сільському кладовищі.
У громаді закликають гідно зустріти та провести в останню земну дорогу військового.
Нагадаємо, 25-річний Ярослав Федорець загинув 22 липня 2023 року поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.
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Про це інформують у громаді.
Орієнтовно о 9:30 траурний кортеж прямуватиме від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до села Гаразджа Підгайцівської громади.
Близько 10:15 живим коридором Героя зустрічатимуть на вулиці Лісовій у селі Гаразджа.
Відспівають захисника у Храмі Успіння пресвятої Богородиці села Гаразджа, а поховають – на сільському кладовищі.
У громаді закликають гідно зустріти та провести в останню земну дорогу військового.
Нагадаємо, 25-річний Ярослав Федорець загинув 22 липня 2023 року поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.
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Сьогодні, 13:50
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