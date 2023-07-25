У росії почали суд на 18 полоненими «айдарівцями»





Про це заявили російські пропагандисти, пише



Росія вважає український батальйон "екстремістською організацією". Адвокат одного з обвинувачених Павло Косован раніше заявляв, що бійців звинувачують за статтям так званого кримінального кодексу псевдореспубліки "днр".



Одна зі "статей" – "насильницької захоплення влади та зміна конституційного ладу" та "участь у діяльності терористичної організації". Статті зі створеного окупантами "кримінального кодексу" так званої республіки в ході розгляду справи збираються змінити на статті кримінального кодексу РФ.



"Свідомі" писали, що до 10 липня 2023 полонених тримали в СІЗО на окупованій території Донецької області. Потім їх відправили до СІЗО Ростовської області росії.



Відомо, що деяких військових взяли в полон навесні 2022 року. Це Ігор Гайоха, Віталій Грузинов, Микола Чуприна, Тарас Радченко, Сергій Микитюк, Сергій Недоступа та Євген Пʼятигорець.



Серед інших обвинувачених: Андрій Шолік, Вʼячеслав Байдюк, Марина Міщенко, Лілія Прутян, Віталій Крохалев, Дмитро Федченко, Семен Забайрачний, Сергій Микитюк, Владислав Єрмолинський, Сергій Калініченко.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону почав слухання по суті кримінальних справи проти 18 полонених українців військових батальйону "Айдар".Про це заявили російські пропагандисти, пише LB.ua Росія вважає український батальйон "екстремістською організацією". Адвокат одного з обвинувачених Павло Косован раніше заявляв, що бійців звинувачують за статтям так званого кримінального кодексу псевдореспубліки "днр".Одна зі "статей" – "насильницької захоплення влади та зміна конституційного ладу" та "участь у діяльності терористичної організації". Статті зі створеного окупантами "кримінального кодексу" так званої республіки в ході розгляду справи збираються змінити на статті кримінального кодексу РФ."Свідомі" писали, що до 10 липня 2023 полонених тримали в СІЗО на окупованій території Донецької області. Потім їх відправили до СІЗО Ростовської області росії.Відомо, що деяких військових взяли в полон навесні 2022 року. ЦетаСеред інших обвинувачених:Нагадаємо, що Міжнародний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна

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