У росії почали суд на 18 полоненими «айдарівцями»

У росії почали суд на 18 полоненими «айдарівцями»
Російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону почав слухання по суті кримінальних справи проти 18 полонених українців військових батальйону "Айдар".

Про це заявили російські пропагандисти, пише LB.ua.

Росія вважає український батальйон "екстремістською організацією". Адвокат одного з обвинувачених Павло Косован раніше заявляв, що бійців звинувачують за статтям так званого кримінального кодексу псевдореспубліки "днр".

Одна зі "статей" – "насильницької захоплення влади та зміна конституційного ладу" та "участь у діяльності терористичної організації". Статті зі створеного окупантами "кримінального кодексу" так званої республіки в ході розгляду справи збираються змінити на статті кримінального кодексу РФ.

"Свідомі" писали, що до 10 липня 2023 полонених тримали в СІЗО на окупованій території Донецької області. Потім їх відправили до СІЗО Ростовської області росії.

Відомо, що деяких військових взяли в полон навесні 2022 року. Це Ігор Гайоха, Віталій Грузинов, Микола Чуприна, Тарас Радченко, Сергій Микитюк, Сергій Недоступа та Євген Пʼятигорець.

Серед інших обвинувачених: Андрій Шолік, Вʼячеслав Байдюк, Марина Міщенко, Лілія Прутян, Віталій Крохалев, Дмитро Федченко, Семен Забайрачний, Сергій Микитюк, Владислав Єрмолинський, Сергій Калініченко.

Нагадаємо, що Міжнародний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна.

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Теги: Росія, суд, айдарівці
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