Луцьк увійшов до лідерів серед громад України за закупівлею дронів





Про це



Громади можуть купувати дрони для Сил оборони, так за 5 місяців зі 129 місцевих бюджетів спрямували майже 250 млн грн на відповідні закупівлі.



Про це у Facebook повідомила співзасновниця громадської організації Razom for Ukraine і засновниця благодійного фонду Dignitas Любов Шипович.



Вона розповіла, що тепер дрони для ЗСУ можуть купувати громади.



"А ми як виборці можемо цього вимагати. Якщо вашого міста немає в переліку, звертайтесь до ваших місцевих депутатів і запитайте їх чому. За 5 місяців 2023 року зі 129 місцевих бюджетів майже 250 млн грн були спрямовані на закупівлю квадрокоптерів та їх частин. Це дуже і дуже мало, цієї суми не вистачить навіть, щоб закрити потребу однієї бригади на 5 місяців, але це те, що збільшити можемо ми з вами", - наголосила Шипович.



У п'ятірку лідерів, за даними голови правління Центру дослідження фіскальної політики Віктора Мазярчука, входять:



◾ Дніпро - 68 млн грн;



◾ Луцьк - 14 млн грн;



◾ Лисичанськ (Луганська область) 13 млн грн;



◾ Івано-Франківськ 9 млн грн;



◾ селище Опішня (Полтавська область) 9 млн грн.



Зазначається, що населення Опішнянської територіальної громади складає 8130 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громади спрямували майже 250 млн грн на закупівлю дронів для ЗСУ. У лідерах - Дніпро, Луцьк та Лисичанськ.Про це пише Цензор.НЕТ.Громади можуть купувати дрони для Сил оборони, так за 5 місяців зі 129 місцевих бюджетів спрямували майже 250 млн грн на відповідні закупівлі.Про це у Facebook повідомила співзасновниця громадської організації Razom for Ukraine і засновниця благодійного фонду DignitasВона розповіла, що тепер дрони для ЗСУ можуть купувати громади."А ми як виборці можемо цього вимагати. Якщо вашого міста немає в переліку, звертайтесь до ваших місцевих депутатів і запитайте їх чому. За 5 місяців 2023 року зі 129 місцевих бюджетів майже 250 млн грн були спрямовані на закупівлю квадрокоптерів та їх частин. Це дуже і дуже мало, цієї суми не вистачить навіть, щоб закрити потребу однієї бригади на 5 місяців, але це те, що збільшити можемо ми з вами", - наголосила Шипович.У п'ятірку лідерів, за даними голови правління Центру дослідження фіскальної політики, входять:◾ Дніпро - 68 млн грн;◾ Луцьк - 14 млн грн;◾ Лисичанськ (Луганська область) 13 млн грн;◾ Івано-Франківськ 9 млн грн;◾ селище Опішня (Полтавська область) 9 млн грн.Зазначається, що населення Опішнянської територіальної громади складає 8130 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію