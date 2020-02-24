Луцьк увійшов до лідерів серед громад України за закупівлею дронів

Луцьк увійшов до лідерів серед громад України за закупівлею дронів
Громади спрямували майже 250 млн грн на закупівлю дронів для ЗСУ. У лідерах - Дніпро, Луцьк та Лисичанськ.

Про це пише Цензор.НЕТ.

Громади можуть купувати дрони для Сил оборони, так за 5 місяців зі 129 місцевих бюджетів спрямували майже 250 млн грн на відповідні закупівлі.

Про це у Facebook повідомила співзасновниця громадської організації Razom for Ukraine і засновниця благодійного фонду Dignitas Любов Шипович.

Вона розповіла, що тепер дрони для ЗСУ можуть купувати громади.

"А ми як виборці можемо цього вимагати. Якщо вашого міста немає в переліку, звертайтесь до ваших місцевих депутатів і запитайте їх чому. За 5 місяців 2023 року зі 129 місцевих бюджетів майже 250 млн грн були спрямовані на закупівлю квадрокоптерів та їх частин. Це дуже і дуже мало, цієї суми не вистачить навіть, щоб закрити потребу однієї бригади на 5 місяців, але це те, що збільшити можемо ми з вами", - наголосила Шипович.

У п'ятірку лідерів, за даними голови правління Центру дослідження фіскальної політики Віктора Мазярчука, входять:

◾ Дніпро - 68 млн грн;

◾ Луцьк - 14 млн грн;

◾ Лисичанськ (Луганська область) 13 млн грн;

◾ Івано-Франківськ 9 млн грн;

◾ селище Опішня (Полтавська область) 9 млн грн.

Зазначається, що населення Опішнянської територіальної громади складає 8130 осіб.

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Теги: Луцьк, дрони, закупівля
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