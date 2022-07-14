В прикордонних районах Волині, що межують з Білоруссю, продовжують діяти додаткові обмеження

В прикордонних районах Волині, що межують з Білоруссю, продовжують діяти додаткові обмеження
В прикордонних районах Волині, що межують з Білоруссю, діють запроваджені торік тимчасові режимні обмеження.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Прикордонники нагадують, що відповідно до режиму воєнного стану, зважаючи на можливу загрозу з боку РБ, введені тимчасові обмеження щодо свободи пересування осіб, руху транспортних засобів.

В прикордонні, зокрема, діє заборона на:

◾ будь-яке пересування цивільних осіб в смузі місцевості вздовж державного кордону;

◾ рух транспортних засобів в об’їзд автомобільних доріг, з’їзд з доріг;

◾ пересування осіб та транспортних засобів, проведення будь-яких робіт в комендантські години;

◾ пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах;

◾ фото та відеознімання доріг, об'єктів інфраструктури, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони;

◾ перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;

◾ використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спецтехніці та транспортних засобах спеціального призначення;

◾ носіння військової форми цивільним населенням;

◾ використання різного типу безпілотних літальних апаратів;
здійснення полювання, рибальства та плавання по водоймах всіх видів плавзасобів;

◾ збір дикорослих ягід, грибів.

Крім того, активно проводяться роботи з інженерного облаштування українсько-білоруської ділянки, в тому числі й мінно-вибуховими загородженнями.

Громадян закликають не нехтувати встановленими обмеженнями та дотримуватися визначених правил перебування в цій місцевості. Не ігнорувати попередження про міни!

Прикордонники ж своєю чергою роблять усе для того, аби забезпечити надійну охорону та оборону державних рубежів.

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Теги: Прикордоння, Білорусь
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