В прикордонних районах Волині, що межують з Білоруссю, продовжують діяти додаткові обмеження

В прикордонних районах Волині, що межують з Білоруссю, діють запроваджені торік тимчасові режимні обмеження.Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Прикордонники нагадують, що відповідно до режиму воєнного стану, зважаючи на можливу загрозу з боку РБ, введені тимчасові обмеження щодо свободи пересування осіб, руху транспортних засобів.◾ будь-яке пересування цивільних осіб в смузі місцевості вздовж державного кордону;◾ рух транспортних засобів в об’їзд автомобільних доріг, з’їзд з доріг;◾ пересування осіб та транспортних засобів, проведення будь-яких робіт в комендантські години;◾ пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах;◾ фото та відеознімання доріг, об'єктів інфраструктури, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони;◾ перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;◾ використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спецтехніці та транспортних засобах спеціального призначення;◾ носіння військової форми цивільним населенням;◾ використання різного типу безпілотних літальних апаратів;здійснення полювання, рибальства та плавання по водоймах всіх видів плавзасобів;◾ збір дикорослих ягід, грибів.Крім того, активно проводяться роботи з інженерного облаштування українсько-білоруської ділянки, в тому числі й мінно-вибуховими загородженнями.Громадян закликають не нехтувати встановленими обмеженнями та дотримуватися визначених правил перебування в цій місцевості. Не ігнорувати попередження про міни!Прикордонники ж своєю чергою роблять усе для того, аби забезпечити надійну охорону та оборону державних рубежів.