ЗСУ вдарили по позиціях ворога під Бахмутом: знищено вісім складів боєприпасів

ЗСУ вдарили по позиціях ворога під Бахмутом: знищено вісім складів боєприпасів
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили під Бахмутом 95 російських загарбників, два танки та вісім складів з боєприпасами.

Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», - пише Главком.

«За цю добу було знищено 95 окупантів на Бахмутському напрямку, 187 поранено, троє взято в полон», – повідомив Череватий. Також знищено багато ворожої техніки. «Два танки, три БМД, три БМП, САУ «Гвоздика», п’ять гармат, два протитанкових ракетних комплекси, одна станція РЕБ «Борисоглебськ», зенітна гармата С60, а також БПЛА «Орлан 10», три дрони-камікадзе, вісім складів з боєприпасами і один склад паливо-мастильних матеріалів», – додав Череватий.

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