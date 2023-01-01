Маляр назвала два дива українського контрнаступу





Про це Ганна Маляр.



Зокрема, українські військові проводять наступ в умовах, коли у ворога більше і зброї, і людей. При цьому зазвичай наступ вважається можливим, тільки коли ситуація складається навпаки. Разом з тим, наші захисники просуваються.



"І питання треба ставити насамперед не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт - рухаємось вперед чи ні. Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога - є ознакою високої майстерності та мужності наших оборонців", - зазначила Маляр.



Окрім того, кількість загиблих в української сторони на напрямках наступу значно менша, ніж у російської.



Так, на Бахмутському у нас гине у 8 разів менше військових, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському цей показник у 5,3 рази менше.



Заступниця міністр оборони наголосила, що такі показники вражають, адже зазвичай більше втрачає сторона, яка наступає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За час контрнаступу українські оборонці здійснили два військові дива, які увійдуть в підручники.Про це повідомила заступниця міністра оборониЗокрема, українські військові проводять наступ в умовах, коли у ворога більше і зброї, і людей. При цьому зазвичай наступ вважається можливим, тільки коли ситуація складається навпаки. Разом з тим, наші захисники просуваються."І питання треба ставити насамперед не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт - рухаємось вперед чи ні. Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога - є ознакою високої майстерності та мужності наших оборонців", - зазначила Маляр.Окрім того, кількість загиблих в української сторони на напрямках наступу значно менша, ніж у російської.Так, на Бахмутському у нас гине у 8 разів менше військових, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському цей показник у 5,3 рази менше.Заступниця міністр оборони наголосила, що такі показники вражають, адже зазвичай більше втрачає сторона, яка наступає.

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