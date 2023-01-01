У Луцьку судитимуть 30-річну колаборантку з Донеччини, яка підтримала агресію росії





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Слідчі СБУ встановили, що 30-річна донеччанка добровільно перейшла на бік ворога в умовах воєнного стану.



До повномасштабного вторгнення рф на територію України зловмисниця обіймала посаду завідувача відділу у комунальному закладі «Центр культурних послуг Волноваської міської територіальної громади».



У березні 2022 року вона добровільно приєдналася до рашистів та була призначена на псевдопосаду “виконувача керівника” так званого «муниципального бюджетного учреждения «волновахский районный дворец культуры им. в.а. жоги» администрации волновахского района».



Також колаборантка добровільно організовувала масові політичні та інформаційні заходи на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та збройних формувань задля уникнення ними відповідальності за збройну агресію проти України.



Крім того, пропагандистка охоче знімала офіційні відеосюжети від імені окупаційної влади та вітала “на камеру” окуповане населення з днем прапора т.зв. днр.



Слідчі СБУ обвинувачують зловмисницю за ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.



Колаборантці-пропагандистці загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.



Заходи з викриття проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області с за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ у Луцьку судитимуть колаборантку-культорологиню.Про це повідомляють у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.Слідчі СБУ встановили, що 30-річна донеччанка добровільно перейшла на бік ворога в умовах воєнного стану.До повномасштабного вторгнення рф на територію України зловмисниця обіймала посаду завідувача відділу у комунальному закладі «Центр культурних послуг Волноваської міської територіальної громади».У березні 2022 року вона добровільно приєдналася до рашистів та була призначена на псевдопосаду “виконувача керівника” так званого «муниципального бюджетного учреждения «волновахский районный дворец культуры им. в.а. жоги» администрации волновахского района».Також колаборантка добровільно організовувала масові політичні та інформаційні заходи на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та збройних формувань задля уникнення ними відповідальності за збройну агресію проти України.Крім того, пропагандистка охоче знімала офіційні відеосюжети від імені окупаційної влади та вітала “на камеру” окуповане населення з днем прапора т.зв. днр.Слідчі СБУ обвинувачують зловмисницю за ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.Колаборантці-пропагандистці загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.Заходи з викриття проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області с за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

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