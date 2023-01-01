Більше 2 тисяч волинян оштрафувала поліція за куріння в заборонених місцях





Про це виданню



За 6 місяців цього року співробітники Національної поліції та патрульної поліції за ч.1 ст.175-1 КУпАП склали 2288 адмінпротоколів, а за ч.2 ст. 175-1 - 675 адмінпротоколів.



«Відповідно до статті 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено відповідальність за куріння у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, та тягне за собою попередження або накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».



Правоохоронці наголошують: за куріння у заборонених місцях сума штрафу може сягати до 170 гривень, а у випадку повторно вчиненого правопорушення - до 340 гривень.



Якщо правопорушення вчинене дитиною, молодшою 16-ти років, відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків нестимуть батьки. Санкція статті за таке правопорушення передбачає накладення штрафу у розмірі від 850 гривень.



У Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» чітко прописаний перелік місць, де забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів.



До них належать:



◾ ліфти й таксофони;



◾приміщення та території закладів охорони здоров’я;



◾ приміщення та території навчальних закладів;



◾ дитячі майданчики;



◾ приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури й спорту;



◾ під’їзди житлових будинків;



◾ підземні переходи;



◾ транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;



◾ приміщення закладів ресторанного господарства;



◾ приміщення об’єктів культурного призначення;



◾ приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;



◾ стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.



Водночас, крім спеціально відведених для цього місць, заборона куріння тютюнових виробів діє також:



◾ у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;



◾ у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;



◾ в аеропортах та на вокзалах.



У місцях та закладах, де куріння заборонено, і у спеціально відведених для куріння місцях має бути розміщена відповідна наочна інформація: графічний знак та текст «Куріння заборонено!» чи «Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров’ю!».



Нагадаємо, з 11 липня 2023 року почала діяти заборона на будь-яке куріння у громадських місцях. Набули чинності зміни до статті 13 Закону України №2899-IV щодо захисту населення від шкоди вторинного тютюнового диму. Громадянам

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останні пів року поліція оштрафувала більше 2 288 волинян за куріння у заборонених місцях, а третину з них впіймали повторно.Про це виданню ВСН повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Волинській області.За 6 місяців цього року співробітники Національної поліції та патрульної поліції за ч.1 ст.175-1 КУпАП склали 2288 адмінпротоколів, а за ч.2 ст. 175-1 - 675 адмінпротоколів.«Відповідно до статті 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено відповідальність за куріння у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, та тягне за собою попередження або накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».Правоохоронці наголошують: за куріння у заборонених місцях сума штрафу може сягати до 170 гривень, а у випадку повторно вчиненого правопорушення - до 340 гривень.Якщо правопорушення вчинене дитиною, молодшою 16-ти років, відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків нестимуть батьки. Санкція статті за таке правопорушення передбачає накладення штрафу у розмірі від 850 гривень.У Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» чітко прописаний перелік місць, де забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів.◾ ліфти й таксофони;◾приміщення та території закладів охорони здоров’я;◾ приміщення та території навчальних закладів;◾ дитячі майданчики;◾ приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури й спорту;◾ під’їзди житлових будинків;◾ підземні переходи;◾ транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;◾ приміщення закладів ресторанного господарства;◾ приміщення об’єктів культурного призначення;◾ приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;◾ стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.Водночас, крім спеціально відведених для цього місць, заборона куріння тютюнових виробів діє також:◾ у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;◾ у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;у приміщеннях гуртожитків;◾ в аеропортах та на вокзалах.У місцях та закладах, де куріння заборонено, і у спеціально відведених для куріння місцях має бути розміщена відповідна наочна інформація: графічний знак та текст «Куріння заборонено!» чи «Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров’ю!».Нагадаємо, з 11 липня 2023 року почала діяти заборона на будь-яке куріння у громадських місцях. Набули чинності зміни до статті 13 Закону України №2899-IV щодо захисту населення від шкоди вторинного тютюнового диму. Громадянам заборонено курити електронні сигарети у громадських місцях на рівні зі звичайними сигаретами та кальянами.

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