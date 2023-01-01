Більше 2 тисяч волинян оштрафувала поліція за куріння в заборонених місцях
Сьогодні, 14:40
За останні пів року поліція оштрафувала більше 2 288 волинян за куріння у заборонених місцях, а третину з них впіймали повторно.
Про це виданню ВСН повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Волинській області.
За 6 місяців цього року співробітники Національної поліції та патрульної поліції за ч.1 ст.175-1 КУпАП склали 2288 адмінпротоколів, а за ч.2 ст. 175-1 - 675 адмінпротоколів.
«Відповідно до статті 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено відповідальність за куріння у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, та тягне за собою попередження або накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
Правоохоронці наголошують: за куріння у заборонених місцях сума штрафу може сягати до 170 гривень, а у випадку повторно вчиненого правопорушення - до 340 гривень.
Якщо правопорушення вчинене дитиною, молодшою 16-ти років, відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків нестимуть батьки. Санкція статті за таке правопорушення передбачає накладення штрафу у розмірі від 850 гривень.
У Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» чітко прописаний перелік місць, де забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів.
До них належать:
◾ ліфти й таксофони;
◾приміщення та території закладів охорони здоров’я;
◾ приміщення та території навчальних закладів;
◾ дитячі майданчики;
◾ приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури й спорту;
◾ під’їзди житлових будинків;
◾ підземні переходи;
◾ транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;
◾ приміщення закладів ресторанного господарства;
◾ приміщення об’єктів культурного призначення;
◾ приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
◾ стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.
Водночас, крім спеціально відведених для цього місць, заборона куріння тютюнових виробів діє також:
◾ у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
◾ у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
у приміщеннях гуртожитків;
◾ в аеропортах та на вокзалах.
У місцях та закладах, де куріння заборонено, і у спеціально відведених для куріння місцях має бути розміщена відповідна наочна інформація: графічний знак та текст «Куріння заборонено!» чи «Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров’ю!».
Нагадаємо, з 11 липня 2023 року почала діяти заборона на будь-яке куріння у громадських місцях. Набули чинності зміни до статті 13 Закону України №2899-IV щодо захисту населення від шкоди вторинного тютюнового диму. Громадянам заборонено курити електронні сигарети у громадських місцях на рівні зі звичайними сигаретами та кальянами.
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Про це виданню ВСН повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Волинській області.
За 6 місяців цього року співробітники Національної поліції та патрульної поліції за ч.1 ст.175-1 КУпАП склали 2288 адмінпротоколів, а за ч.2 ст. 175-1 - 675 адмінпротоколів.
«Відповідно до статті 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено відповідальність за куріння у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, та тягне за собою попередження або накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
Правоохоронці наголошують: за куріння у заборонених місцях сума штрафу може сягати до 170 гривень, а у випадку повторно вчиненого правопорушення - до 340 гривень.
Якщо правопорушення вчинене дитиною, молодшою 16-ти років, відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків нестимуть батьки. Санкція статті за таке правопорушення передбачає накладення штрафу у розмірі від 850 гривень.
У Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» чітко прописаний перелік місць, де забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів.
До них належать:
◾ ліфти й таксофони;
◾приміщення та території закладів охорони здоров’я;
◾ приміщення та території навчальних закладів;
◾ дитячі майданчики;
◾ приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури й спорту;
◾ під’їзди житлових будинків;
◾ підземні переходи;
◾ транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;
◾ приміщення закладів ресторанного господарства;
◾ приміщення об’єктів культурного призначення;
◾ приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
◾ стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.
Водночас, крім спеціально відведених для цього місць, заборона куріння тютюнових виробів діє також:
◾ у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
◾ у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
у приміщеннях гуртожитків;
◾ в аеропортах та на вокзалах.
У місцях та закладах, де куріння заборонено, і у спеціально відведених для куріння місцях має бути розміщена відповідна наочна інформація: графічний знак та текст «Куріння заборонено!» чи «Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров’ю!».
Нагадаємо, з 11 липня 2023 року почала діяти заборона на будь-яке куріння у громадських місцях. Набули чинності зміни до статті 13 Закону України №2899-IV щодо захисту населення від шкоди вторинного тютюнового диму. Громадянам заборонено курити електронні сигарети у громадських місцях на рівні зі звичайними сигаретами та кальянами.
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