Під дитячим ліжком ховав зброю для вчинення терактів на Запоріжжі: СБУ затримала агента рф
Сьогодні, 14:00
СБУ затримала агента рф, який під дитячим ліжком у власній квартирі ховав зброю для вчинення терактів на Запоріжжі.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника агентурної мережі фсб, яка на 9 травня цього року готувала серію терактів проти командування і спецпідрозділів Сил оборони на Запоріжжі.
Напередодні того дня співробітники СБУ затримали двох організаторів російської агентури під час спецоперації у прифронтових районах південного регіону.
Наразі в обласному центрі затримано їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки облаштував схрон зі зброєю та боєприпасами.
Серед вилученого у зловмисника – автомат Калашникова зі спорядженими магазинами, бойові гранати і велика кількість набоїв до стрілецького озброєння.
За наявними даними, саме цей арсенал фігуранти планували використати для вчинення терактів у місті і поблизу передової.
Основними цілями зловмисників були представники командування ЗСУ і спецпризначенці Служби безпеки України.
Як встановило слідство, третім учасником агентурної мережі фсб виявився житель Запоріжжя, який не приховував свої прокремлівські погляди у спілкуванні з оточуючими.
Навесні цього року він потрапив у поле зору російської спецслужби.
За вказівкою кураторів він обладнав у власній оселі тайник, у якому зловмисники складували незареєстровану вогнепальну зброю та інші засоби ураження.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого серед іншого виявлено:
▪ 3 бойові гранати Ф-1 і РГД-5;
▪ понад 800 набоїв до стрілецької зброї;
▪ 2 димові гранати РГД-55МЧ.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі джерел надходження зброї до рук фігурантів.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника агентурної мережі фсб, яка на 9 травня цього року готувала серію терактів проти командування і спецпідрозділів Сил оборони на Запоріжжі.
Напередодні того дня співробітники СБУ затримали двох організаторів російської агентури під час спецоперації у прифронтових районах південного регіону.
Наразі в обласному центрі затримано їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки облаштував схрон зі зброєю та боєприпасами.
Серед вилученого у зловмисника – автомат Калашникова зі спорядженими магазинами, бойові гранати і велика кількість набоїв до стрілецького озброєння.
За наявними даними, саме цей арсенал фігуранти планували використати для вчинення терактів у місті і поблизу передової.
Основними цілями зловмисників були представники командування ЗСУ і спецпризначенці Служби безпеки України.
Як встановило слідство, третім учасником агентурної мережі фсб виявився житель Запоріжжя, який не приховував свої прокремлівські погляди у спілкуванні з оточуючими.
Навесні цього року він потрапив у поле зору російської спецслужби.
За вказівкою кураторів він обладнав у власній оселі тайник, у якому зловмисники складували незареєстровану вогнепальну зброю та інші засоби ураження.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого серед іншого виявлено:
▪ 3 бойові гранати Ф-1 і РГД-5;
▪ понад 800 набоїв до стрілецької зброї;
▪ 2 димові гранати РГД-55МЧ.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі джерел надходження зброї до рук фігурантів.
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