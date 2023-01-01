Під дитячим ліжком ховав зброю для вчинення терактів на Запоріжжі: СБУ затримала агента рф





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Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника агентурної мережі фсб, яка на 9 травня цього року готувала серію терактів проти командування і спецпідрозділів Сил оборони на Запоріжжі.



Напередодні того дня співробітники СБУ затримали двох організаторів російської агентури під час спецоперації у прифронтових районах південного регіону.



Наразі в обласному центрі затримано їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки облаштував схрон зі зброєю та боєприпасами.



Серед вилученого у зловмисника – автомат Калашникова зі спорядженими магазинами, бойові гранати і велика кількість набоїв до стрілецького озброєння.



За наявними даними, саме цей арсенал фігуранти планували використати для вчинення терактів у місті і поблизу передової.



Основними цілями зловмисників були представники командування ЗСУ і спецпризначенці Служби безпеки України.



Як встановило слідство, третім учасником агентурної мережі фсб виявився житель Запоріжжя, який не приховував свої прокремлівські погляди у спілкуванні з оточуючими.



Навесні цього року він потрапив у поле зору російської спецслужби.

За вказівкою кураторів він обладнав у власній оселі тайник, у якому зловмисники складували незареєстровану вогнепальну зброю та інші засоби ураження.



Під час обшуку за місцем проживання затриманого серед іншого виявлено:



▪ 3 бойові гранати Ф-1 і РГД-5;



▪ понад 800 набоїв до стрілецької зброї;



▪ 2 димові гранати РГД-55МЧ.



Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій.



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі джерел надходження зброї до рук фігурантів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала агента рф, який під дитячим ліжком у власній квартирі ховав зброю для вчинення терактів на Запоріжжі.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника агентурної мережі фсб, яка на 9 травня цього року готувала серію терактів проти командування і спецпідрозділів Сил оборони на Запоріжжі.Напередодні того дня співробітники СБУ затримали двох організаторів російської агентури під час спецоперації у прифронтових районах південного регіону.Наразі в обласному центрі затримано їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки облаштував схрон зі зброєю та боєприпасами.Серед вилученого у зловмисника – автомат Калашникова зі спорядженими магазинами, бойові гранати і велика кількість набоїв до стрілецького озброєння.За наявними даними, саме цей арсенал фігуранти планували використати для вчинення терактів у місті і поблизу передової.Основними цілями зловмисників були представники командування ЗСУ і спецпризначенці Служби безпеки України.Як встановило слідство, третім учасником агентурної мережі фсб виявився житель Запоріжжя, який не приховував свої прокремлівські погляди у спілкуванні з оточуючими.Навесні цього року він потрапив у поле зору російської спецслужби.За вказівкою кураторів він обладнав у власній оселі тайник, у якому зловмисники складували незареєстровану вогнепальну зброю та інші засоби ураження.Під час обшуку за місцем проживання затриманого серед іншого виявлено:▪ 3 бойові гранати Ф-1 і РГД-5;▪ понад 800 набоїв до стрілецької зброї;▪ 2 димові гранати РГД-55МЧ.Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій.Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі джерел надходження зброї до рук фігурантів.

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