Волинські поліцейські затримали зловмисників, які підпалили будинок підприємців у Ковелі. ФОТО

Волинські поліцейські затримали осіб, які скоїли зухвалий підпал будинку підприємців в Ковелі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Члени родини, які мешкають у Ковелі, стали потерпілими внаслідок нічного підпалу власного будинку нібито через їхнього родича. Записку такого плану знайшли поліцейські під час огляду місця підпалу, який трапився 12 липня.Встановивши всі обставини, з’ясувалось, що члени сім’ї не мають відношення до вказаної в записці особи. Та зловмисники вирішили навпаки і таким чином намагались помститись нібито родичам свого недруга. На щастя, через підпал ніхто не постраждав.Поліцейські ж почали встановлювати фігурантів, причетних до скоєння злочину. Відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за ч.2 ст.194 ККУ - умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, шляхом підпалу.Співробітники управління карного розшуку ГУНП, кримінальної поліції Ковельського РУП, відділу кримінального аналізу та інших підрозділів волинської поліції проаналізували значний обсяг інформації та встановили осіб, причетних до злочину. Обоє в’явились мешканцями Фастова Київської області. Розпочались процесуальні заходи, спрямовані на їх затримання.Та в ніч на 25 липня зловмисники кинули предмет, схожий на гранату, на подвір’я цієї ж родини потерпілих, через що було пошкоджено фасад будинку і паркан. Таким чином, вони хотіли ще раз помститись за дії фіктивного родича.Оперативники волинської поліції за гарячими слідами одразу затримали двох фігурантів та помістили їх в ізолятор, в порядку ст. 208 КПК України. Сьогодні вдень у Київській області співробітники УКР затримали і третього зловмисника, який може бути причетним до підпалу будинку двома тижнями раніше.Мотиви й детальні обставини злочину встановлюються, тривають подальші слідчо-розшукові дії.